"Эту пьесу я написал давно, и тогда она была малопонятна, - рассказал драматург, выйдя перед рижской публикой после спектакля. - Скажем, в театре Маяковского ее играли народные артисты. В главной роли была молодая Женя Симонова, а в двух других женских – звезды Татьяна Доронина и Светлана Немоляева. Зритель только и ждал, когда Женя прекратит свои монологи, а их будут развлекать две главных артистки. Но были и другие зрители – юные. Они отсиживались в туалете до начала спектакля, а когда в зале гас свет, билетерши, получив с них по рублю, выводили их и ставили к стеночке бельэтажа. Когда начинались поклоны, партер неистовствовал на выход Дорониной с Немоляевой, а когда выходила бедная Женя, ей сверху издалека кричал другой зритель – поколение, которое понимало, про что эта пьеса".

Foto: Maris Morkans

На фото: с исполнительницей главной роли Татьяной Батовой.

Радзинский признался, что опасался идти на рижский спектакль: "Мне было страшновато, боялся почувствовать нафталин 80-х, но нет – меня увиденное очень тронуло за душу". Он отдельно похвалил режиссеров, бывших артистов рижского ТЮЗ Татьяну Черковскую и Андрея Гаркави, которые "очень четко выстроили наш страшный мир – такой простой и формальный", и исполнительницу главной роли Татьяну Батову, которой удалось донести до зрителей жестокость молодой девушки, отвечающей на безразличие к ней этого мира. Правда, отметил Радзинский, рижская версия спектакля все же более оптимистична, чем оригинал, который не оставляет надежд: "У меня все беспрерывно болтают по телефону, а человек умер…".

Foto: Maris Morkans

На фото: с режиссерами Stadia Татьяной Черковской и Андреем Гаркави.

Последний в этом году показ спектакля "Она в отсутствии любви и смерти", 25-й по счету, запланирован на 27 мая. Информация на странице Facebook арт-платформы Stadia.

В Латвию писатель и телеведущий приезжал с новой программой "Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. XX век. Итоги", в которой провел параллели между развитием событий в Российской империи XIX-XX веков и современной. Вот несколько цитат их этого выступления: