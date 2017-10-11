Что не пропустить на выставке современного израильского искусства "Мечты и драмы"

Организуемая Arterritory.com выставка "Мечты и драмы", которую с 7 октября до 5 ноября можно увидеть в новом художественном центре Zuzeum (ул. Лачплеша, 101) - самая масштабная манифестация современного искусства Израиля в странах Балтии. Каждая из созданных 14 художниками и представленных здесь работ отображает какой-нибудь существенный аспект актуальной политической и социальной жизни Израиля, представляя нам своего рода проекцию ментального образа этой страны.

Arterritory.com в сотрудничестве с куратором выставки Роем Брандом подготовил путеводитель по выставке, рассказывающий о пяти мощных по идейному и эмоциональному заряду составных частях экспозиции. От перформансов в Мёртвом море и носорога в натуральную величину, который создавался и как автопортрет художника, и как символическое воплощение политического безволия, до видео, в которых синтезируется язык тела прибитого к кресту Иисуса и Венеры Боттичелли. В путеводитель включено также визуальное посвящение выставке от латвийского художника Кришса Салманиса.

Сигалит Ландау (в сотрудничестве с Йотамом Фромом). DeadSee. 2005.

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Сигалит Ландау – одна из самых известных на международном уровне художниц из Израиля. Признание пришло к ней после её перформансов, которые обращаются к израильским пейзажам, зачастую используя материальные трансформации как символические мосты между противоположными принципами. Темы её работ – борьба, виктимология и связанные с ней мифы, которые возникают на границе Запада и Востока, но самая главный её интерес – это время.

У посетителей выставки "Мечты и драмы" будет возможность увидеть одну из ранних работ художницы – DeadSee (2005). В её названии заключена определённая игра слов: ведь на английском и фраза "Мёртвое море", и фраза "Мёртвые видят" произносятся одинаково. Сама видеоработа, снятая с высоты птичьего полёта, открывает типичное для художницы слияние с пейзажем и материальностью – Ландау здесь предстаёт в Мёртвом море, в центре спирали из 500 плавающих арбузов. При потоплении объектов в Мёртвом море – самой низкой точке на Земле относительно уровня Мирового океана – смерть и сохранение (за счёт солевой кристаллизации) идут рука об руку.

Йехудит Саспротас. Вертикальное болото. 2014

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В творчестве художницы Йехудит Саспротас основной акцент делается на созданные для конкретных мест инсталляции, в которых объединяются скульптура, рисунок, видео и саунд-арт и которые работают на глубинных слоях подсознания, достигая особой интенсивности ощущений. Художница мастерски создаёт силовое поле из напряжения, которое возникает между взрывными моментами откровений и структурами рационального анализа. Это всё можно прочесть и аллегорически – как отсылку к различным локальным точкам напряжения нашего времени.

Интерес автора к болотам – один из самых известных аспектов её творчества последнего десятилетия. Болото для неё воплощает необработанную, в своём роде забракованную часть природы, которая не пережила никакой культурной интеграции. С другой стороны, болото – это источник витальной регенерации и жизни, который ощутимо присутствует в нашем коллективном подсознании.

Уже многие годы Йехудит Саспротас регулярно посещает одно болото на севере Германии, черпая вдохновение в этом необжитом, но насыщенном мощной энергетикой пейзаже. Болото Саспротас использует и в чисто материальном виде – она отвозит в свою мастерскую его частички и использует в своих работах.

Керен Йеала Голан. Nomina. 2009

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Главная тема работ Керен Йеала Голан – это разные ритуалы: и бытовые, и религиозные. Она работает также с тематикой пола и феминизма, и во многих своих работах использует своё тело. Наиболее излюбленные арт-практики автора – это видео и перформанс.

В своей видеоработе Nomina Керен Йеала Голан обыгрывает образы иконографического искусства – это Христос на кресте и "Рождение Венеры" Боттичелли. Видео фиксирует перформанс, снятый на рассвете, и показывает полуобнажённую художницу, стоящую у моря с венком из цветов на голове: руки вытянуты вдоль боков, голова опущена, глаза закрыты в акте напряжённой концентрации или медитации. Интенсивность перформанса возвращает зрителя в мифические древние времена и вызывает в памяти миф о рождении субъективности.

И Фрейд, и Ницше в своё время указывали, что становление субъектом есть одновременно и героизм, и преступление против природы. Удостоверение своей индивидуальности и отдаление от всего прочего является одновременно предательством и триумфом. В работе Nomina художница показывает и огромное высокомерие человека, и его гибель.

Гай Загурский. Носорог. 2004

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Работа Гая Загурского "Носорог" именно такова, какой она представляется по названию – массивная скульптура спящего носорога в натуральную величину. Складки его кожи и огромная спина растекаются по полу как густая лава, а передняя лапа подогнута, поддерживая его шею и опущенную на землю голову. Поза этого образа могла бы напомнить спящую дома на коврике собаку, если бы не громадных размеров рог. Носорог спит. А сны ему снятся? А во снах он мечтает?

Художник впервые выставил эту работу в 2004 году в экспозиции работ бакалавров Бейт-Берлского колледжа, где он учился на факультете искусства (Хамидраш). На вопрос, что же вдохновило его на создание этой работы, Гай Загурский ответил, что частично это – его автопортрет. Он всегда по-детски восхищался носорогами, так же как и другими большими животными – слонами или сказочным морским чудовищем Левиафаном. Несмотря на свои внушительные размеры, носороги невероятно чувствительные и робкие животные, которые, услышав малейший шум, убегают в кусты.

Однако образ носорога вызывает в памяти также и более "тёмные" ассоциации: например, французский драматург Эжен Ионеско в знаменитой абсурдистской пьесе использует его как аллегорию социального конформизма и говорит о том, как человечество, отказавшись от индивидуальной точки зрения, порождает политических монстров. Отзываясь на нынешний политический контекст Израиля, Загурский видит в спящих носорогах воплощение политической инертности. В контексте биографии самого художника создание этой скульптуры, по словам автора, помогло ему справиться с психологическими травмами после военной службы во время войны в Ливане.

Кришс Салманис. Стрела. 2017

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Неоновый объект латвийского художника Кришса Салманиса "Стрела" будет первым, что увидят посетители выставки "Мечты и драмы", – он будет выставлен на крыше открывающегося центра искусства Zuzeum, прямо над входом в здание. Так как Кришс Салманис также является автором визуальной идентичности выставки, художник был приглашён создать произведение, которое было бы посвящено первой выставке в новом арт-центре.

Художник так комментирует возникновение работы: "Кажется, я никогда ещё не просыпался как Менделеев – с решённой во сне трудной задачей. Ближе всего к такому положению я был, когда заболел воспалением лёгких и ноги во сне решали математические задачи, в то время как голова указывала на допущенные ногами ошибки. Мои самые успешные сны происходят с открытыми глазами. Взгляд затуманивается, и тут из ватных облаков выныривает необходимое понимание. Когда я получил приглашение посвятить свою работу первой выставке, открывающейся в новом центре искусства, мне показалось наиболее соответствующим зацепить её за краешек облака и отдать ветру. Гравитация напомнила, что я не конструктор, и внесла в работу свои изменения. Сошлись вместе и характерные для времени перемен мечты, и драма".

Время работы выставки:

Понедельник – закрыто

Вт. — Четв. 12.00-18.00

Пятн. — Субб. 12.00-20.00

Воскр. 12.00-18.00

Вход свободный

Выставку можно посетить также во время бесплатного тура в сопровождении гида, каждую субботу в 12.00 и 15.00, а также в воскресенье в 12.00.

Выставка подготовлена как специальный проект для Риги, по инициативе и при поддержке родившегося в Риге предпринимателя и патрона искусства Леона Зильбера.