Для Латвии вопрос новых форм цирка актуален, как никогда. После того, как фасад здания Рижского цирка признали аварийным, местным артистам приходится искать новые нетрадиционные способы выступлений. Новые вызовы классический цирк получил и в связи с принятым недавно запретом на использование в представлениях диких животных – раньше прыгающие в огненное кольцо тигры и вальсирующие слоны украшали афиши и становились стержнем программ. А что сейчас, когда приходится обходиться котиками и собачками?

Йохан Флок уверен, что нельзя зацикливаться на старых и заезженных методах привлечения зрителей – новый цирк может вобрать в себя все виды и искусства и стать не менее привлекательным, чем классические "пойдем на Никулина с тиграми". И тому подтверждение – успешное существование цирковых компаний нового поколения в Европе, Австралии и Латинской Америке. Именно такие начинания поддерживает и развивает возглавляемая Йоханом Флоком организация FACE (Fresh Arts Coalition Europe) – Европейская коалиция свежего искусства. Так что, цирк умер – да здравствует, цирк!

- Это ваш первый приезд в Ригу?

- Второй - я был тут в прошлом году и успел полюбоваться на здание Рижского цирка - оно завораживает. Здания с такой круговой конструкцией встречаются довольно редко. В этот раз хочу побольше погулять по городу - погода благоволит.

- С приходом теплых дней и началом туристического сезона многие артисты предпочитают выступать на улицах. Скажите, есть ли существенная разница между представлением на арене и уличным искусством?

- На мой взгляд, стоит разделять уличное искусство и цирковые постановки. В первом обычно совмещаются разные нетрадиционные формы искусства с неординарным выбором места (например, танец в метро) - тут важную роль играет контекст, ситуация, обстановка, зрители. Подобное представление невозможно повторить внутри помещения. Мы называем это ситуативным стрит-артом.

Для классической цирковой постановки все же главная цель - эффектное и красочное зрелище. Но сегодня зритель хочет большего, поэтому вводятся герои и театральные моменты, цирковые артисты не только показывают шоу, но и рассказывают какую-нибудь историю, например, о социальной проблеме. Да, акробат остается акробатом, но первоначальный замысел цирка изменился.

- Мы видим какие большие залы по всему миру собирает канадский Cirque du Soleil - они дарят сказку и не оставляют равнодушными. В чем их секрет?

- Это грамотно и успешно реализованный шоу-бизнес, в котором воедино собраны лучшие из лучших. У них настоящий нюх на таланты – лучшие акробаты, музыканты, гимнасты, жонглёры, певцы. Их шоу — органичное соединение традиционного и современного цирка. Есть акты, попкорн, клоуны, игрушки и безделушки, но вместе с тем, музыка и костюмы отвечают самым последним требованиям современных технологий. Они умеют развлекать публику, воплощать несбыточные мечты. Публика все же жаждет развлечений, а не ответов на серьезные вопросы. В этом залог успеха Cirque du Soleil.

- Почему некоторые взрослые и дети боятся клоунов?

- Не знаю. Может это связано с фильмами 80-ых годов, в которых показывали страшных клоунов. Мне нравятся современные формы клоунады, когда это не просто пантомима, а клоун своим выступлением дает пищу для размышлений на какую-нибудь тему-проблему. Но такие выступления больше рассчитаны на взрослую аудиторию, нежели на детей.

- Сегодня остро стоит проблема использования животных в цирке. В Латвии диких зверей использовать вообще запретили. Как Вы оцениваете эту ситуацию, что изменилось?

- Изменения - значительные. Цирки по всему миру приходят к мнению, что забота о животных должна быть на должном уровне. Качественная еда, вода, услуги ветеринаров и других специалистов… Но всё это упирается в денежный вопрос - не все цирки могут себе позволить качественно содержать зверей. Не во всех странах есть законы, запрещающие использование животных в цирке, что усложняет ситуацию.

- Возможно ли представить себе цирк вообще без животных?

- Тут в разных странах есть разные традиции - для некоторых даже странно видеть на сцене слона или тигра. Также это вопрос разногласий поколений. Мне кажется, что сейчас цирк - не главное место, куда идут дети и молодежь, чтобы посмотреть на животных. За этим можно сходить в зоопарк, посмотреть документальный фильм или увидеть экзотических животных, путешествуя за границей.

Фестиваль "Re Rīga!" проходит с 2013 года и за это время в Латвию привёз более 70 артистов из 14 стран, собрав 25 000 зрителей. В этом году фестиваль пройдет с 23 по 25 августа. Подробная программа - здесь.