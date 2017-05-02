Музыкант, вольнодумец, сын актрисы Вии Артмане Каспар Димитерс, в православном крещении взявший имя Елисей, устроил по случаю своего юбилея бесплатный концерт на развалинах Цесисского замка и презентовал книгу с диском на сто старых и новых песен "Приглашение в жизнь" (Ielūgums uz dzīvi).

"Отец Артур и мама Вия Елизавета пригласили меня в жизнь 1 мая 1957 года. И дали имя Каспар, — пояснил название поэт. — В этом году мне — 60. Я создан, чтобы любить, верить и прощать — радоваться с радующимися и грустить с грустящими…"

Foto: Maris Morkans

На фото: Каспар Димитерс с сыновьями и женой.

Свой концерт Каспар Димитерс организовал на фоне развалин Цесисского замка, на холме имени графа Карла Карловича Сиверса, который, если верить надписи под мраморным бюстом, "при бывших тогда в обычаях "талкусов" (субботников) угощал обедом старых хозяев крестьянских усадеб замков Вендена и Дуккерна с их женами, между тем как крестьянская молодежь танцевала на близлежащем зеленом лугу".

Примерно в том же духе, жена Каспара Лига накрыла для гостей стол — 150 круглых буханок свежеиспеченного белого хлеба и кувшины с водой, набранной в роднике, рядом с семейным домом "Упциемс". И украсила новыми книгами с дисками — 100 песен, написанных в период с 1974 по 2017 год. Своеобразное посвещение столетию Латвии.

Foto: Maris Morkans

Каспар пел - то один, то вместе со своими сыновьями Екабом и Стефаном-Эзрой, а младший сын еще и звонил в колокол православного храма, расположившегося на горке неподалеку. Пришли поздравить своего наставника и бывшие прихожане Krusta skola — христианской общины, которую Каспар основал в конце 80-х при полуразрушенном храме в Кримулде: вместе восстанавливали старые стены, вместе занимались духовными поисками. Среди тех "школьников" было немало людей, для которых затея Каспара стала последней надеждой вернуться к нормальной жизни после многих лет алкоголизма и наркомании. Некоторым Каспар тогда спас жизнь, в чем, например, честно, признается поэтесса Андра Манфелде (интервью с ней — здесь).

Foto: Maris Morkans

На фото: Лига Димитере и бывший "круста-школьник" Юритис, православный художник-наивист, живущий в доме Каспара и Лиги.

Несмотря на настойчивые призывы к танцам, в тот вечер "крестьянская молодежь" вела себя на зеленом лугу очень смиренно — танцевала одна хозяйка Лига Димитере, приглашавшая поочередно всех родных и близких. И лишь под занавес мероприятия ей удалось запустить всеобщий хоровод.

По случаю 60-летия, Каспара Димитерса впервые в жизни поздравили от министерства культуры Латвии — прислали благодарность от министра "за многолетний вклад в развитие латвийской музыкальной и словесной культуры". Сам юбиляр в тот вечер был настроен романтично-философски и шутливо называл мероприятие Днем солидарности безработных, признавшись Delfi, что его последняя запись в трудовой книжке была произведена в 1978 году — "Постановщик (в смысле грузчик) в детском отделе студии телевидения Армении". Впрочем, это не значит, что Каспар не работал — с 1979 года его песни регулярно звучали на радио и телевидении, он автор либретто нескольких латвийских опер… И свой семейный дом он отстроил своими руками.

Foto: Maris Morkans

На фото: Юрис Димитерс, Кристиана Димитере и Андра Манфелде.

Поздравить брата пришли родная сестра художница Кристиана Димитере и сводный брат плакатист Юрис Димитерс, сын Артура Димитерса и художницы Джеммы Скулме. Их подарки были ожидаемо оригинальными. Кристиана обещала в скором времени доставить на двор брата собственноручно изваянный золотой фонтан с глубоководными рыбами под названием "Заблудившаяся вода". Юрис вручил авторскую реплику своего знаменитого плаката "Петух с топором".

Foto: Maris Morkans

Выбор подарка художник пояснил так: Каспар — тоже своего рода "белый петух" в нашем обществе. Он всегда оригинален и людям спать не дает, а для таких острый топор всегда рядом. Впрочем, похоже, что сам Каспар Димитерс мрачных перспектив не боится. "Смерть — это день рождения" — так называется его песня, написанная в канун юбилея.