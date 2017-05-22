Арт-платформа STADIA продолжает знакомить зрителя с лучшими пьесами современной драматургии. 3 июня пройдёт ČITKA новой пьесы. Вниманию зрителя будет представлена пьеса Ивана Вырыпаева "Иллюзии". Четверо актёров расскажут о жизни двух супружеских пар: просто о сложном, весело о грустном, обыденно о философском. Речь пойдет о поиске своего "я", любви, предначертанности, одиночестве и о том, что страшнее – совершить ошибку или понять, что вся жизнь – ошибка. Рижских театралов приглашают стать соучастниками мероприятия.

Эта Čitka – вторая из серии запущенных на арт-платформе Stadia открытых актёрских разборов по косточкам пьес современных драматургов и примерка к жизни. В прошлый раз препарировали француза Жоэля Помра, в этот раз один из самых востребованных современных русских – Иван Вырыпаев. Название его пьесы "Иллюзии" как нельзя лучше подходит к дате читки – 3 июня, дню выборов. Вот и героям пьесы приходится выбирать…

На первый взгляд, сюжет прост: жили две супружеские пары. Дружили домами, ходили друг к другу в гости, воспитывали детей, путешествовали, радовались, мечтали о счастье и очень любили друг друга. Или, им казалось, что любили?.. А, в итоге, жизнь стала просто цепной реакцией разбитых иллюзий?

Пьеса Ивана Выпыпаева "Иллюзии", написанная специально для театра германского города Кемница – из тех, что после прочтения потом долго варятся в мыслях. Построенная, как изысканная головоломка, она уже не отпускает, вновь и вновь отправляя наше воображение по завораживающей спирали авторских смыслов и образов. Замысловатые сюжетные линии переплетаются до такой степени, что порой напоминают зашифрованные послания из неведомого космоса.

Простодушная мелодрама или комедия, психологическая история с трагическим финалом или философская притча? Выбирайте, что кому больше нравится. Каждый своё. И за всем этим – такие непростые простые слова о любви. "Любовь есть. Любовь — это великая сила. Любовь побеждает смерть". И всё.

Текст пьесы Вырыпаева такой, что ни разыгрывать, ни интерпретировать, ни даже разбираться в подробностях этих невероятно сложных сюжетных линий – не хочется. Хочется просто выйти к людям и поделиться историей, окончательно стерев грань: рассказчик-герой-зритель. А у зрителя есть возможность, включив воображение, попытаться сложить свою мозаику.

Арт-платформа Stadia открылась рижскому зрителю в прошлом году – премьерой спектакля по пьесе Эдварда Радзинского "Она в отсутствии любви и смерти". Семейный дуэт бывших артистов знаменитого рижского ТЮЗа Андрей Гаркави и Татьяна Черковская собрал вокруг себя ансамбль непрофессиональных актеров – людей, состоявшихся в иных профессиях и ипостасях, которым для полноты жизни не хватало чего-то вот такого человечного и уютного. Постановка стала результатом их двухлетней работы. Шла год с аншлагами и получила похвалу от автора пьесы Эдварда Радзинского. Теперь проект развивается дальше.

Читка пьесы "Иллюзии" пройдёт 3 июня в 19.00 в помещении Happy Art Museum (t/c Galleria Riga, ул. Дзирнаву, 67, 7-й этаж). После показа – обсуждение: самое важное в формате "читки" — взаимоотношения между актёром и залом. Диалог, мнения сторон и обратная связь. Подробная информация о проекте - здесь и здесь. Билеты - здесь.