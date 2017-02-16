С 24 по 26 февраля в холле Кипсала пройдет ежегодная книжная выставка. В рамках ярмарки будет работать стенд российских издательств и пройдут многочисленные встречи с известными писателями, пишущими на русском языке.

На национальном стенде России будет экспонироваться около тысячи наименований книг от ведущих издательств, среди которых "Априори-Пресс", "Алетейя", "АСТ", "Эксмо", "Умная бумага", "Дрофа-Вентана", "Самокат", "Малыш" и другие. Посетители стенда смогут ознакомиться с классической и современной литературой, выпущенной в России, и приобрести издания, которые их заинтересуют.

Более 30 известных российских авторов – Эдвард Радзинский, Евгений Костин, Сергей Воробьев, Григорий Остер, Майя Кучерская, Елена Тулушева, Роман Рубанов, Александр Снегирев, Игорь Жуков, Денис Драгунский, Слава Сэ, Макс Фрай, Андрей Геласимов, Вера Скоробогатова и другие встретятся с читателями, презентуют свои книги и станут участниками публичных чтений и автограф-сессий.

24 февраля в 12:00 состоится торжественное открытие Российского национального стенда. В церемонии примут участие специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, а также авторы, деятели культуры и искусств.

В этот же день на большой сцене выставочного комплекса состоятся встречи с популярными российскими писателями Денисом Драгунским и Григорием Остером, пройдут развивающие мастер-классы для детей от ведущих детских издательств "Малыш", "Самокат", "Умная бумага" и др.

В "Гостиной писателя" мастера современной прозы будут презентовать свои новые книги и альманахи. На выставке пройдёт круглый стол издателя Елены Шубиной "Жизнь сегодняшней России как табу: почему о ней не пишут современные русские прозаики?". Куратор детского Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" Дарья Шестухина представит проект и пригласит к участию в нем юных жителей Латвии. Гостям национального стенда презентуют альбом "Полет над Россией", в основе которого - снимки природных, исторических и архитектурных объектов российских регионов, сделанные с различных летательных аппаратов. ТАСС представит фотоальбомы на английском и русском языках, где отражена летопись важнейших событий в истории России, включая самые яркие моменты участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх.

Книжная выставка объединит читателей, авторов, студентов, преподавателей из Латвии и России на ключевом событии российской программы - Марафоне русских чтений - своеобразном литературном путешествии для слушателей и участников. Чтецы познакомят слушателей с отрывками из произведений современных авторов сразу на нескольких площадках: в выставочном центре "Кипсала", Доме Москвы, Отделении русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета, Библиотеке им. Н. Задорнова, книжном магазине "Янус".

В Доме Москвы известные писатели Эдвард Радзинский и Григорий Остер встретятся со своими читателями. Еще одно важное мероприятие этого центра культуры и делового сотрудничества России и Латвии – эксклюзивный премьерный показ фильма Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой "Хрустальный ключ, или Жили-были мы", основанный на сюжете их книги. В фильме заняты такие артисты, как Дмитрий Певцов, Елена Сафонова, Алена Бабенко, Владимир Ильин, Леонид Бичевин, Светлана Иванова, Михаил Жигалов и Александр Адабашьян. 25 февраля посетители выставки смогут увидеть фрагмент фильма на российском стенде, а 26 февраля гости Дома Москвы узнают все подробности о кинокартине от её создателей.

Специальная экспозиция Правительства Москвы представит 300 лучших книг столицы от издательств "Вече", "Белый город" и др. Татьяна Веденеева и Борис Грачевский познакомят читателей с детским проектом "AnimalBooks: Занимательная зоология". Предмет особой заботы и гордости – специальные книги для детей с нарушениями зрения. О них педагогам и учащимся специализированной школы для детей с нарушениями зрения "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola" расскажет заместитель Председателя Правления Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" Татьяна Деген.

По окончании выставки все книги национального стенда будут переданы в дар библиотекам и культурным центрам Латвии.