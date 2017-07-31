Возникнув на обломках великой Римской империи, Византия на протяжении своей более чем тысячелетней истории была ареной постоянных вторжений, осад и войн.

Граница Запада и Востока, символ христианского мира — Константинополь — манил захватчиков, поражая своим богатством и великолепием. Каким образом Византийская империя, которой некогда принадлежало полмира, несмотря на все потрясения, просуществовала поразительно долго, и почему, в конце концов, она исчезла почти бесследно, словно растворилась?

Древнюю державу не спасли ни мощная армия, ни искусность ее политиков, ни неприступные стены Константинополя, ни вера в то, что Бог не оставит первую на земле христианскую империю, распространившую новую религию не только по своей обширной территории, но и в соседних государствах. О том, как зародилась, правила миром и погибла Византия, а также какое наследие оставила современному миру, рассказывает британский историк Джонатан Харрис.

Джонатан Харрис — профессор Королевского колледжа Холлоуэй Лондонского университета. Тема его исследований — история Византии и отношения между Византией и Западом, особенно во времена Крестовых походов и в эпоху итальянского Возрождения. Автор ряда книг, а также статей и обзоров в журналах "History Today" и "BBC History Magazine".

"Замысел Харриса в том, чтобы не просто рассказать об истории Византии, а сфокусировать внимание на ее яркой культуре, масштабах влияния и, самое главное, на замечательной адаптивности этой империи… - отмечает Даг Ли из "History Today". - В книге удачно найден баланс между сжатостью изложения и расширенным толкованием ряда тем, касающихся политической, военной, общественной, религиозной и культурной жизни империи".

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