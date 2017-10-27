Многолетний член правления и директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал, который через месяц оставит свою должность, хотел бы видеть новым руководителем театра актрису Дану Бьорк (ранее — Дана Чернецова). Об этом Цеховал рассказал в интервью на "Радио 4".

Дана Бьорк подтвердила в интервью радио, что планирует быть кандидатом на должность директора Рижского русского театра. Ранее Министерство культуры объявило открытый конкурс на должность директора театра, сообщает агентство LETA.

По словам Цеховала, Дана Бьорк (Чернецова) является актрисой театра восемь лет, имеет степень магистра по менеджменту культуры. "Дана — очень активный, творческий человек. Основала продюсерскую компанию, руководит благотворительным фондом, организует международный театральный фестиваль в Кулдиге… У ней есть нужные качества, необходимые руководителю, — лидерская харизма и солидный багаж знаний о нашем театре", — сказал он.

На вопрос латвийского "Радио 4", почему Цеховал написал заявление об уходе, директор ответил, что пришло время принятия такого решения. "У меня это уже 28-й год в качестве директора театра. Десять раз продлял договор. Но в последний раз решил, что больше этого не сделаю. 70 лет — тот возраст, когда надо передать дела", — сообщил он.

По мнению Эдуарда Цеховала, Рижский русский театр необоснованно редко выигрывал номинации в "Спелманю нактс" ("Spēlmaņu nakts"), хотя и публика, и театральные режиссеры оценивали и давали очень хорошие рецензии на спектакли. Цеховал призвал актеров своего театра бойкотировать церемонию "Spēlmaņu nakts" этого года. "У нас в тот вечер будет премьера, и никто не пойдет. Да, Нину Незнамову, наконец, наградали призом за вечный вклад. Но в целом отношение (к театру) несправедливое", — заметил он.

Как сообщалось, 3 октября многолетний директор Рижского русского театра им.М.Чехова 70-летний Эдуард Цеховал подал заявление об увольнении по окончании срока полномочий, который истекает 29 ноября этого года. Цеховал является единственным членом правления театра, которым руководит почти 30 лет. В последний раз на очередной трехлетний срок он был утвержден в конце 2014 года.

Министерство культуры объявило открытый конкурс на должность нового руководителя Рижского русского театра. Зарплата составит 2453 евро в месяц (до уплаты налогов). Претенденты на эту должность могут подать свои заявки до 3 ноября.