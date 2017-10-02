В Латвию Евгений Миронов привез спектакль Театр Наций "Иванов" по Чехову. По словам Миронова, Рига – это единственный город после Москвы, куда он уже много лет подряд привозит все свои премьеры еще со времен работы в Международной конфедерации театральных союзов, которая гастролировала в театре "Дайлес" с "Гамлетом" и "Борисом Годуновым". "Даже с Петербургом и моим родным Саратовом таких отношений нет. Видимо, тут так встречают, что сюда все время хочется приезжать", - сообщил Евгений Витальевич.

"Иванов" - принципиально важная для нашего театра пьеса, - рассказал Миронов. - 130 лет назад в ноябре 1887 года она была впервые поставлена на сцене Театра Корша (первого частного театра России), в стенах которого теперь находится Театр Наций. Этот спектакль Корш, как антрепренер, заказал молодому, начинающему тогда драматургу Антону Чехову. Так что, как драматург, Чехов родился в стенах нашего театра. Нам было важно это вспомнить. Благодарен режиссеру Тимофею Кулябину, что он на это решился".

Порадовавшись, что посол России в Латвии Егений Лукьянов так хорошо понимает важность искусства, Евгений Миронов вспомнил о гастролях Театра Наций на Сахалине, чьи жители страшно гордятся тем, что Антон Павлович там бывал. "У них две темы для гордости – лосось и Чехов. И вот губернатор, который сейчас уже сидит, вручая нам книгу, говорил с горящими глазами, как у них там Чехов был, что сахалинская земля пропитана духом писателя… Было очевидно, что сам он никогда не открывал книгу ("Иванов"), потому что, если бы открыл, прочел бы афоризм Чехова в письме к другу: если есть ад на земле – это Сахалин!"

По словам Миронова, рижская публика всегда заставляла его сильно волноваться – она была "приятно и профессионально снисходительна". Ко всему прочему, на спектакль "Иванов" обещал прийти Алвис Херманис – "наш товарищ и друг, который работал в Театре Наций и поставил наш брендовый спектакль "Рассказы Шукшина".

Не смутил Евгения Миронова и вопрос: пытался ли он, имея "прямой доступ к уху Путину", вернуть возможность Алвису Херманису снова ставить спектакли в России. Тем более что "Рассказы Шукшина" президенту России понравились. Руководитель Театра Наций отвечал, что он уже обращался с просьбой в систему, которая решает такие вопросы: "От имени театра я написали письмо – это рассматривается. Что касается работы с Алвисом, думаю, мы не будем ждать ничьих решений… У нас есть взаимные очень нежные отношения между театрами и нами лично. Если надо будет – мы придумаем форму, при которой сможем сотрудничать и осуществить любой проект. На эту тему мы и будем разговаривать.

В октябре 2014 года МИД России внес фамилию Алвиса Херманиса в "черный список" невъездных лиц. До этого режиссер подверг жесткой критике агрессивную политику России в отношении Украины. Тем временем поставленный Херманисом за несколько лет до того в Театре Наций спектакль "Рассказы Шукшина" (с Евгением Мироновым и Чурпан Хаматовой в главных ролях) с успехом идет до сих пор. В ноябре 2014 года Путин посетил один из показов и поблагодарил режиссера и артистов за прекрасный спектакль и выразил восхищение Шукшиным. Алвису Херманису это очень не понравилось.

С 3 по 14 октября жители Риги, Вентспилса и Лиепаи увидят 9 лучших российских театральных постановок в рамках фестиваля "Золотая маска в Латвии". Среди них спектакль Театра Наций "Иванов", поставленный по пьесе Антона Павловича Чехова молодым режиссером Тимофеем Кулябиным с Евгением Мироновым в главной роли. Премьера состоялась 23 декабря 2016 года и стала ярчайшим событием в художественной жизни российской столицы.