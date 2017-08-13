Фонд Тетеревых: в Риге поставят скульптуру "Платон и Демокрит" роста Порзиньгиса

Телевизионный и радиотеатры, книги из дворца, конкурс пианистов, новая скульптура для Риги, смотр пяти поколений художников, поп-арт из Финляндии и Музей современного искусства – Благотворительный фонд Бориса и Инары Тетеревых отчитался о проделанной за год работе и рассказал о феерических планах на будущее.

"Знаете разницу между филантропией и меценатством? – спросил у собравшихся журналистов и деятелей искусства Борис Тетерев. – Первое – благотворительная деятельность, направленная на то, чтобы немного улучшить этот мир. Оно связано с искусством, здравоохранением, развитием и, например, восстановлением Непала после землетрясения, в котором мы тоже участвуем. А меценатство – помощь искусству: балету, музыке, поэзии… Некоторые считают, что меценаты – это те кто скупают картины проверенных временем мастеров подешевле, чтобы потом продать за миллионы. Я предпочитаю поддерживать сегодняшнее искусство и даю возможность развиваться молодым…"

Фонд Бориса и Инары Тетеревых уже седьмой год подряд помогает населению Латвии в невероятном количестве разных сфер – от столовых для нуждающихся до ремонтов Рундальского дворца, но особенно Тетеревы благоволят к молодежи, делают программы для ее развития и окультуривания.

Foto: Ilmārs Znotiņš/Publicitātēs foto

На фото: идеалистка Хелена Демакова и прагматик Борис Тетерев обсуждают скульптуру "Платон и Демокрит".

Уже пять лет Фонд спонсирует создание телеверсий лучших театральных постановок Латвии - Teātris.zip. Благодаря ему, телезритель смогли увидеть в прямом эфире и записи 144 спектакля. В новом сезоне к ним присоединятся еще 26, в том числе – семь, созданных специально для детской аудитории. В этом году Teātris.zip обещает уделить больше внимания Рижскому русскому театру им. М. Чехова – сразу по двум каналам Латвийского телевидения покажут одну из самых ярких постановок – "Медею" режиссера Владислава Наставшева. Причем по LTV-7 спектакль пойдет на русском языке с латышскими титрами.

На этой неделе 90-летний юбилей отметит Латвийский радиотеатр, в который четыре года назад Фонд вдохнул новую жизнь проектом Re!Starts. В том числе "Рассказы таксиста", среди которых были и серии в участием актеров Рижского русского театра Вероники Плотниковой, Анатолия Фечина, Леонида Ленца. В этом году планируется записать театральную постановку переведенного на русский язык детектива Андриса Кулбергса, в котором главную роль озвучит Яков Рафальсон. Эта постановка прозвучит в эфире радио "Домская площадь".

Foto: Ilmārs Znotiņš/Publicitātēs foto

На фото: созданный в рамках программы Фонда Тетеревых арт-объект Айгарса Бикше “Девушка с туфлей” в Ботаническом саду.

В следующем году планируется пополнение и в объектах городской среды, которые под руководством бывшего министра культуры Хелены Демаковой (подробнее о принципах отбора скульптур Хеленой – здесь) устанавливают в разных местах Риги. Новый художественный объект "Платон и Демокрит" в рост Кристапа Порзиньгиса ваяет молодой художник Эрнест Клявиньш (большинству известный, как карикатурист) – один из стипендиатов Фонда Бориса и Инары Тетеревых, чья выставка под названием "Заметки про само собой разумеющееся" прошла в Латвийском национальном художественном музее.

"Это философская работа об истоках европейского мышления, - пояснила замысел Хелена Демакова. – Есть две линии: идеалистическая платоническая, которая предполагает, что правда существует. Я сама – платонист. А сам художник – он материалист, последователь Демокрита. Он за рациональное мышление. Работа будет сделана как будто из конструктора Lego – намек на современную ситуацию с торжеством среды массовой культуры".

В рамках художественного цикла "Семимильными шагами" с 24 ноября в Рижской бирже пройдет выставка одного из самых значимых музеев современного искусства Европы – финского KIASMA. В главном фокусе – работы в стиле поп-арта. Той же осенью в Большом зале Латвийского национального художественного музея пройдет выставка "У названия нет значения", которую создает команда художников пяти поколений во главе со своим учителем профессором Ояром Петерсоном, который за 27 лет преподавания создал свою школу, развив направление визуальных коммуникаций.

С 26 октября до 3 ноября в Риге и Лиепае пройдет Международный конкурс молодых пианистов им. Язепа Витола. Музыка этого латышского композитора, создателя первой (фортепианной) кафедры консерватории (Музыкальной академии), будет звучать со сцены в обязательном порядке. Также на деньги Фонда, в свое время вложившего огромные средства в восстановление Рундальского замка, будут выпущены книги, посвященные процессу реставрации и инвентаризации дворца.

"Все сделанное – это лишь начало, - заявил на встрече с журналистами Борис Тетерев. – В 2021 году, чтобы торжественно завершить празднование столетия Латвии, мы откроем новый Музей современного искусства на 8 тысяч квадратных метров. Самое большое выставочное пространство в Балтии. Уже сегодня на него работают 20 местных предприятий и лучшие зарубежные. Вот-вот получим разрешение на строительство с уникальными решениями, фантастической лестницей, кинозалом с открывающимися стенами… Обещаю, будет еще много всего интересного. Вот только сегодня утром у меня родился новый проект – пока не буду его озвучивать, пусть сохранится интрига…"