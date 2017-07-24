Европейская хоровая олимпиада в Риге поразила своим размахом, но щедрая выдача медалей несколько уменьшила их ценность. Вчера торжественной церемонией награждения и большим концертом завершились Гран-при наций и Европейская олимпиада хоров, в которой приняли участие 156 хоров и более 5000 певцов из 30 стран.

Художественного руководителя олимпиады Романа Ванагса можно похвалить за мощь, масштаб, способность добраться до Лиепаи, Резекне и Цесиса. Но жаль, что в конкурсах не участвовали лучшие смешанные хоры Латвии. Например, "Kamеr..." предпочел конкурс в Испании, откуда вернулся с победой.

Конечно, олимпиада – дело добровольное, но выглядит так, будто Латвия возложила всю тяжесть состязания на хрупкие женские плечи. Хор "Ausma" выиграл одну из десяти золотых медалей, а "Balta" достался Гран-при в группе хоров для взрослых.