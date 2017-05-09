На протяжении нескольких месяцев над пляжем в Лиепае можно увидеть самую высокую скульптуру в мире - 20-километровый объект, созданный художником Гинтсом Габрансом. Правда, невооруженным взглядом скульптуру не видно - она выполнена с помощью технологии дополненной реальности (augmented reality).

Объект на пляже в Лиепае, который виден в радиусе 50 км, в реальности не существует. Это виртуальная инсталляция, и для того, чтобы ее увидеть, нужно воспользоваться смартфоном или планшетом, на котором установлена разработанная в Латвии программа SAN.

Приложение SAN позволяет размещать объекты неограниченного размера в пространстве дополненной реальности и привязывать их к конкретным географическим координатам. В итоге получается, что в конкретном месте на экране мобильного устройства можно увидеть некую виртуальную структуру, осмотреть ее со всех сторон, войти внутрь и обойти вокруг, а также увидеть ее на расстоянии в перспективе.

Другие объекты, созданные при помощи SAN, "установлены", например, неподалеку от здания Всемирного Торгового центра в Нью-Йорке (высота - 800 метров) и Лондоне.

#augmentedreality app SAN Sunset A post shared by Gints Gabrans (@san.app) on Dec 14, 2016 at 4:55am PST

#augmentedreality #serpentinepavilion #london foto @g0n70 #3Dxrayscan #VR #sanapp A post shared by Gints Gabrans (@san.app) on Mar 3, 2017 at 5:47am PST

Гинтс Габранс - один из самых ярких представителей современного искусства в Латвии. В 2005 году он получил престижную премию Hansabank, в 2007 году представлял Латвию на Венецианском биеннале, несколько раз номинировался на главную премию в области искусства - "Премию Пуривитиса".

Этой весной Габранс стал одним из трех лауреатов ежегодной Авторской премии, которую вручает Латвийское агентство по защите авторских прав (AKKA/LAA). Помимо проекта SAN Liepāja совет агентства отметил также спектакль Владислава Наставшева "Озеро надежды" и фильм Иевы Озолини "Мой отец - банкир".