ФОТО: Как российские звезды открывали фестиваль Jūras Pērle

В зале Dzintari прошел первый вечер Фестиваля музыки театра и кино Jūras Pērle, на котором артисты из России, Латвии и Литвы исполнили ностальгические хиты из всеми любимых фильмов и театральных постановок, раскрыли закулисные тайны и признались в любви к Юрмале. Оказывается, в 70-80-х годах многие успели посетить легендарный ресторан Jūras Pērle и "увидеть Лайму Вайкуле молоденькой девочкой".

Трудно сказать, чего было больше на первом Jūras Pērle… Организационных накладок? Актеры безуспешно метались в поисках своих "мерседесов"; провозглашенное Марией Наумовой и Иваром Калниньшем "Шоу начинается!" никак не начиналось; трагически не включалась кнопка "Стоянов" на звуковом пульте; со зловещим шипением то и дело умирали микрофоны; вместо Наумовой на сцену выходил Дмитрий Харатьян; обладатель роскошного баритона Сергей Захаров был единственным, кто неожиданно запел под фонограмму (вскоре все объяснилось: певцу записали музыку арии Мистера Х не в той тональности)…

Foto: DELFI

На фото: Мартиньш Вилсонс и Мирдза Мартинсоне повторили концовку фильма "Мираж" - спрыгнули со сцены.

Или все же преобладали до слез трогательные моменты? По взмаху Сергея Никитина, зал тоненько пел "Я спросил у ясеня…", Юрий Стоянов виртуозно играл "Ваше благородие" на гитаре, поднятой за голову "как это сделал бы Луспекаев", Мирдза Мартинсоне с Мартиньшем Вилсонсом спрыгивали со сцены как в фильме "Мираж", а тот же Сергей Захаров, в качестве компенсации, импровизировал вживую, сперва а капелла "Позвольте я в любви вам объяснюсь высоким слогом русского романса…", а потом – под аккомпанемент впрыгнувшего на сцену темпераментного Игоря Корнелюка.

Foto: DELFI

На фото: актер Ивар Калниньш и композитор Максим Дунаевский.

Также непросто подсчитать, кого в тот вечер было больше – артистов на сцене и за столиками или зрителей в зале. Одних российских звезд набралось с полсотни, плюс латвийские и литовские, оркестр и балет. За проведение глобального фестиваля взялись пока неопытные в шоу-бизнесе новички - владельцы крупной логистической компании. А билеты по 40-160 евро не нашли платежеспособных любителей поностальгировать.

Тем не менее все актеры были совершенно счастливы в разгар летнего сезона повстречаться со своими друзьями и коллегами на любимом курорте и охотно делились ностальгическими воспоминаниями с журналистами.

Foto: DELFI

На фото: Левон Оганезов и Дмитрий Харатьян (первый ряд), Андрей Анкудинов и Антон Макарский.

Дмитрий Харатьян признался, что впервые приехал в Латвию в 18 лет – автостопом (подробности – здесь), движимый романтическим порывом. Но и сегодня чувствует здесь себя вполне счастливым в окружении "главных учителей": режиссера Владимира Меньшова, который когда-то утвердил 16-летнего школьника на главную роль в фильме "Розыгрыш"; композитора Максима Дунаевского, который в 23 года впервые доверил Харатьяну спеть в фильме "Зеленый фургон" (в "Розыгрыше" его заменил профессиональный певец) и композитора Виктора Лебедев, чьи песни для "Гардемаринов" вознесли актера на вершину славы.

Пианист Левон Оганезов вспомнил, как в 72-м году целую неделю отыграл в Jūras Pērle по просьбе работавшего там однокурсника по консерватории – тому надо было отгулять свадьбу. По воспоминаниям Оганезова, юрмальское варьете было не хуже парижского, которым он за пять лет до того любовался в знаменитом ресторане Maxime.

Foto: DELFI

Юрий Стоянов вспоминал, как в восьмом классе родной дядя сделал ему подарок – на новенькой машине увез племянника из Одессы в Юрмалу, где за большую взятку протащил на выступление варьете в ресторан Jūras Pērle: "Я видел Лайму Вайкуле еще молоденькой девочкой, после чего не спал всю ночь. Было ощущение, что я побывал на другой планете…"

Foto: DELFI

Игорь Корнелюк побывал в том же ресторане в "восемьдесят каком-то", в компании с Яком Йоалой, Игорем Крутым и "кучей других артистов: "Это было здорово, но смутно что-то конкретное помню, поскольку в те годы мог себе позволить выпивать, а сейчас, прежде, чем пригубить бокал белого сухого, должен тысячу раз подумать стоит ли…"

Foto: DELFI

На фото: Игорь Скляр и Ольга Пирагс исполняют "Старый рояль".

Певец Игорь Скляр, сообщил, что в Юрмалу приехал впервые в жизни, а юную Лайму Вайкуле с ее длинноногим варьете наблюдал в 1982 году в Москве – в тесной гримерке передачи "Что? Где? Когда?": "Девчонки забегали, резво все с себя скидывали и одевали новые костюмы, а мне деваться было некуда, даже глаза некуда отвести… И после ТАКОГО мне еще "Комарово" надо было петь на бис". К слову, песня "Комарово" стала для Игоря Скляра пророческой – уже 13 лет он ведет вполне сельский образ жизни в Павловске (25 км от Санкт-Петербурга): косит луга, собирает малину, пьет парное молоко, объезжает коня по кличке Ленфильм и ходит на охоту с тремя собаками. "Свой Павловск я не променял бы ни на какую Юрмалу! – признался певец. – Мы не такие богатые, чтобы покупать… неразрешенные вещи".

Foto: DELFI

На фото: Владимир Меньшов и Вера Алентова.

Владимир Меньшов признался, что в Jūras Pērle ему бывать не доводилось, зато как-то побывал на варьете в ресторане гостиницы "Латвия". С Латвией у Владимира Валентиновича связаны воспоминания о съемках в тревожном 1991 году, когда республику сотрясали национальные страсти: "Мы с Валентиной Теличкиной и Гиртом Яковлевым снимались в фильме Андриса Розенберга "Отдушина". Тут уже вовсю шел процесс отделения, народ бурлил, но нам удалось все доснять. Что самое приятное, в итоге я получил приз латышских критиков за лучшую мужскую роль, несмотря на всю ненависть к Советскому Союзу, которая в то время тут царила".

Foto: DELFI

Актриса Лариса Голубкина сообщила, что в Юрмалу приехала впервые за 30 лет, прошедших с момента смерти на сцене Латвийского театра оперы и балета ее мужа Андрея Миронова. В тот раз Лариса Ивановна с дочкой Машей и свекрами отдыхала в гостинице "Юрмала", куда потом физически не могла вернуться.

Свою горькую нотку воспоминаний внес и Михаил Боярский, сообщив, что поездка в Латвию - для него всегда возможность навестить могилу своего любимого единокровного брата Александра, который в Риге родился, служил в Русской драме и тут был похоронен на Лесном кладбище (подробности – здесь).

Foto: DELFI

Количество прекрасного на сцене зала Dzintari в тот вечер зашкаливало за все разумные пределы: аккомпанировал Big Bend, в углу стоял и периодически оживал рояль, "которого касался сам Паулс", ближе к зрителям старались не наступить друг другу на ноги балет "Небеса" и даугавпилские мимы с гитаристом, ведущие и артисты, а над всем этим многолюдием в рюшах атласа торжественно нависал эркер двойного экрана, на котором крутились знакомые всем кинокадры.

За почти четыре часа шоу перед зрителями пронеслись все главные кинохиты русского и мирового кино: от изысканных "Шербургских зонтиков" в исполнении Игоря Верника и Марии Наумовой до чувственной Welcome to burlesque от Ники Плотниковой. Латвийские звезды в тот вечер принимались не менее восторженно, чем российские легенды. Дуэт из "Призрака оперы" от Илоны Багеле и Андриса Абелите сорвал овации не менее бурный, чем раскатистый "Город, которого нет" от Игоря Корнелюка под кинокадрами из "Бандитского Петербурга" с невъездным Дмитрием Певцовым. А "Старый рояль" от Ольги Пирагс и Игоря Скляра решительно не давал поверить в сообщение певца, что эта песня про него.

Foto: DELFI

На фото: Ирина Медведева, Леонид Серебренников, Валерия Лонская, Дмитрий Харатьян и Анна Ардова.

Радовали глаз или слух молодые московские актрисы Валерия Ланская (Cabare) и Ирина Медведева ("Где-то на белом свете…"). Погружали в воспоминания школьных лет Дмитрий Харатьян ("Когда уйдем со школьного двора…" из фильма "Розыгрыш") и Ирина Мазуркевич ("Мы выбираем – нас выбирают" из фильма "Большая перемена"). Пробивали на слезы песни "Ты у меня одна" в исполнении Владаса Багдонаса и "Никого не будет дома" от Сергея Никитина, "Вагончик тронется" от Анны Ардовой, "Есть только миг между прошлым и будущим" от Александра Михайлова.

Заставил посмеяться Антон Макарский, вспомнив, как на "чистом французском" исполнил для Пьера Ришара песню "Бель" из "Собора Парижской богоматери", а тот уточнил у переводчика: "На каком языке так красиво пел этот русский актер?"

Единственное, чего на фестивале не было – это военных песен. Этот внушительный пласт советского и российского кино составители программы то ли сознательно, то ли случайно обошли стороной. И это правильно.

Фотографии первого дня фестиваля Jūras Pērle.

Фестиваль музыки театра и кино Jūras Pērle продолжится 1 августа в зале "Дзинтари" и 2 августа – в рижском Доме конгрессов. Второй день будет посвящен творчеству актера Андрея Миронова и композиторов Максима Дунаевского, Виктора Лебедева и Сергея Никитина. Третий вечер приурочен к 90-летию режиссера Эльдара Рязанова - мероприятие в рижском Доме конгрессов пройдет в интерьере ленинградской квартиры Нади Шевелёвой.

Зрители смогут вживую услышать песни в исполнении как самих актеров, сыгравших роли в фильмах, так и артистов, которые пели их за кадром, на экране покажут отрывки из кино, а артисты Даугавпилсского театра дополнят выступления. Все песни и саундтреки будут исполняться вживую, в сопровождении симфонического оркестра или вокально-инструментальной группы и предварятся актерскими историями. Каждый день - after-party с концертами в ресторане Laivas.

Все подробности о фестивале - www.jurasperle.lv.