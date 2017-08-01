Каждый пианист династии обладает своим глубоко индивидуальным голосом и темпераментом, но их объединяют не только успехи, но и особый, бескомпромиссный и смелый творческий подход к каждому произведению.
Программа концерта состояла из музыки разных эпох, это было увлекательное путешествие от шедевров Вивальди и Моцарта – через Шопена, Чайковского, Брамса и Рахманинова – до кульминации концерта, знаменитого "Болеро" Равеля, исполненного во впечатляющей транскрипции Сергея Осокина для трех роялей.
Вместе с камерным оркестром под управлением скрипача Георга Саркисяна Осокины исполнили утонченные концертные сочинения Моцарта, Шопена и темпераментный финал квартета Брамса.
На специально доставленных в Латвию инструментах Yamaha Андрей, Георгий и Сергей Осокины виртуозно преобразили фортепианное звучание, вместе с певучим чувственным звуком использовав также экспериментальный звук металлически-сухого прикосновения молоточков к струнам. Эти возможности фортепиано стали открытием для многих любителей классической музыки посетивших этот концерт.
Следующий концерт "Трех Осокиных" пройдет в Латвийской Национальной Опере и Балете в январе 2018 года.
В течение последних лет Андрей и Георгий Осокины выступали в самых престижных залах мира – таких как Берлинская филармония, зал "La Verdi" в Милане, "Metropolitan Theatre Hall" в Токио, "National Philharmonic Hall" в Варшаве, Берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре, а также выпустили несколько сольных альбомов. В прошлом году профессор Сергей Осокин был удостоен высшей̆ награды Латвии – ордена Трёх Звёзд.
Фото - Янис Романовскис / Gribuvasaru.lv