В юрмальском концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт талантливых латвийских пианистов династии Осокиных. Три Осокина были приняты овациями, публика переполненного зала аплодировала стоя, требуя от пианистов исполнения на бис.

Каждый пианист династии обладает своим глубоко индивидуальным голосом и темпераментом, но их объединяют не только успехи, но и особый, бескомпромиссный и смелый творческий подход к каждому произведению.

Программа концерта состояла из музыки разных эпох, это было увлекательное путешествие от шедевров Вивальди и Моцарта – через Шопена, Чайковского, Брамса и Рахманинова – до кульминации концерта, знаменитого "Болеро" Равеля, исполненного во впечатляющей транскрипции Сергея Осокина для трех роялей.

Вместе с камерным оркестром под управлением скрипача Георга Саркисяна Осокины исполнили утонченные концертные сочинения Моцарта, Шопена и темпераментный финал квартета Брамса.

На специально доставленных в Латвию инструментах Yamaha Андрей, Георгий и Сергей Осокины виртуозно преобразили фортепианное звучание, вместе с певучим чувственным звуком использовав также экспериментальный звук металлически-сухого прикосновения молоточков к струнам. Эти возможности фортепиано стали открытием для многих любителей классической музыки посетивших этот концерт.

Следующий концерт "Трех Осокиных" пройдет в Латвийской Национальной Опере и Балете в январе 2018 года.

В течение последних лет Андрей и Георгий Осокины выступали в самых престижных залах мира – таких как Берлинская филармония, зал "La Verdi" в Милане, "Metropolitan Theatre Hall" в Токио, "National Philharmonic Hall" в Варшаве, Берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре, а также выпустили несколько сольных альбомов. В прошлом году профессор Сергей Осокин был удостоен высшей̆ награды Латвии – ордена Трёх Звёзд.

Фото - Янис Романовскис / Gribuvasaru.lv