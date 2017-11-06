Среди авторов экспонатов - Пабло Пикассо, Джеф Кунс, Сальвадор Дали, Альберто Джакометти и другие признанные живописцы и скульпторы. Открыла выставку сама владелица коллекции, которая также выступила с лекцией в преддверии выставки, которая продлится до 3 декабря.
ФОТО: От Пикассо до Кунса. В Риге открылась выставка уникальных украшений(1)
Foto: DELFI
В Латвийском Национальном художественном музее (ЛНХМ) открылась выставка украшений, созданных известнейшими художниками, из коллекции французской художницы и коллекционера Дианы Вене.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.