ФОТО: От Пикассо до Кунса. В Риге открылась выставка уникальных украшений

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Foto: DELFI В Латвийском Национальном художественном музее (ЛНХМ) открылась выставка украшений, созданных известнейшими художниками, из коллекции французской художницы и коллекционера Дианы Вене. Среди авторов экспонатов - Пабло Пикассо, Джеф Кунс, Сальвадор Дали, Альберто Джакометти и другие признанные живописцы и скульпторы. Открыла выставку сама владелица коллекции, которая также выступила с лекцией в преддверии выставки, которая продлится до 3 декабря.

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