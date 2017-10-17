Тема занятия была посвящена детским мечтам, а вдохновение подарили работы, представленные на выставке. Занятие вели кураторы образовательной программы Латвийского Национального художественного музея Элизабете Шатровска и Майя Мацкус и художница Лиене Мацкус.
Выставка "Мечты и драмы" – самая масштабная до сегодняшнего дня репрезентация современного искусства Израиля в Балтии, на которой представлены 14 всемирно признанных израильских художников – Porat Solomon, Dor Guez, Nir Hod, Guy Zagursky, Noa Eshkol, Avner Ben-Gal, Sagit Mezamer, Erez Israeli, Keren Yeala Golan, Marik Lechner, Daniel Kiczales, Eitan Ben-Moshe, Sigalit Landau и Yehudit Sasportas. В новом художественном центре "Zuzeum" их можно посмотреть с 7 октября до 5 ноября. Вход на выставку свободный.
Выставка "Мечты и драмы" создана как спецпроект для Риги, по инициативе и при поддержке родившегося в Риге предпринимателя и патрона искусства Леона Зильбера.
Продюссером выставки "Мечты и драмы" является культурно-художественное издательство Arterritory.com.
Время работы выставки:
Понедельник: Закрыто
Вт.-Четв.: 12:00-18:00
Пятн.-Субб.: 12:00-20:00
Воскр.: 12:00-18:00
Экскурсии в сопровождении гида
Суббота: 12:00; 15:00 / Воскресенье: 12:00