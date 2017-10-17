В рамках выставки "Мечты и драмы" в новом художественном центре Zuzeum состоялось творческое занятие для детей, во время которого дети ознакомились с представленными на выставке работами, а также смогли создать свои собственные.

Тема занятия была посвящена детским мечтам, а вдохновение подарили работы, представленные на выставке. Занятие вели кураторы образовательной программы Латвийского Национального художественного музея Элизабете Шатровска и Майя Мацкус и художница Лиене Мацкус.

Выставка "Мечты и драмы" – самая масштабная до сегодняшнего дня репрезентация современного искусства Израиля в Балтии, на которой представлены 14 всемирно признанных израильских художников – Porat Solomon, Dor Guez, Nir Hod, Guy Zagursky, Noa Eshkol, Avner Ben-Gal, Sagit Mezamer, Erez Israeli, Keren Yeala Golan, Marik Lechner, Daniel Kiczales, Eitan Ben-Moshe, Sigalit Landau и Yehudit Sasportas. В новом художественном центре "Zuzeum" их можно посмотреть с 7 октября до 5 ноября. Вход на выставку свободный.

Выставка "Мечты и драмы" создана как спецпроект для Риги, по инициативе и при поддержке родившегося в Риге предпринимателя и патрона искусства Леона Зильбера.

Продюссером выставки "Мечты и драмы" является культурно-художественное издательство Arterritory.com.

Время работы выставки:

Понедельник: Закрыто

Вт.-Четв.: 12:00-18:00

Пятн.-Субб.: 12:00-20:00

Воскр.: 12:00-18:00

Экскурсии в сопровождении гида

Суббота: 12:00; 15:00 / Воскресенье: 12:00