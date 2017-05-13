11 мая в Baltā Kumode (ул. Элизабетес, 57) состоялось открытие выставки работ российской художницы Наталии Панковой "Цветные игры".

Наталия Панкова - лауреат многочисленных премий, участник и организатор мировых выставок и художественных проектов. Работы художницы находятся в музейных и частных собраниях, в том числе, в коллекции Маргарет Тэтчер, Алена Жюппе, Сергея Кириенко, Ирины Хакамады, Фредерика Филипса, а также в собраниях музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, Юрия Башмета, Владимира Спивакова и других.

Выставка пробудет в Риге несколько месяцев и будет открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Фото: Вадим Базалий