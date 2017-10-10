6 октября в новом художественном центре "Zuzeum" (ул. Лачплеша, 101) открылась выставка современного искусства Израиля "Мечты и драмы". Широкой публике она доступна с 7 октября до 5 ноября, вход на выставку бесплатный.

ОВыставка "Мечты и драмы" – самая масштабная на сегодняшний день репрезентация современного искусства Израиля в Балтии, на которой представлены 14 всемирно признанных израильских художников – Porat Solomon, Dor Guez, Nir Hod, Guy Zagursky, Noa Eshkol, Avner Ben-Gal, Sagit Mezamer, Erez Israeli, Keren Yeala Golan, Marik Lechner, Daniel Kiczales, Eitan Ben-Moshe, Sigalit Landau и Yehudit Sasportas.

В экспозицию включена работа известной израильской художницы Сигалит Ландау "Соляная невеста", ставшая год назад настоящей сенсацией не только в мировом искусстве, но и в среде социальных сетей. В рамках проекта художница на два месяца затопила в водах Мертвого моря черную одежду начала 20-го века, фиксируя на фотографиях процесс ее кристаллизации.

В рамках экспозиции представлена также работа живущего сейчас в Берлине израильского художника Эреза Израэли "Голова террориста". Израэли известен приверженностью к таким темам, как ощущение потери в контексте идентичности Израиля и эпохи постхолокоста в Европе.

В свою очередь художник и исследователь Дор Гуэз, ведущий свое происхождение от палестинских христиан и тунисских евреев, работы которого до сих пор были выставлены более чем на 30 персональных выставках по всему миру, а также на многих международных групповых выставках и бьеннале (в том числе в центре современного искусства KW в Берлине, в музее MAXXI в Риме и Palais de Tokyo в Париже), на выставке в Риге представлен видеоработой "Сабир", возникшей на фоне поэтичного заката в Яффе очень личной историей, в которой сплелись прошлое и настоящее, еврейская и арабская культура.

В целом выставка "Мечты и драмы" – это полный жизни рассказ о сегодняшнем Израиле, о его радостях и бедах, о больших мечтах и тихих драмах, а также о поколении, стремящемся найти новые формы для реализации своих утопий и превращения идеалов в реальность.

"Я не знаю – хорошо это или плохо, но характеризующим параметром для Израиля является интенсивность, и искусство и культура являются одновременно ее соучастницами и ее отражением. Мифическая и обыденная, насыщенная сегодняшними конфликтами и травмами прошлого, смесь суровой реальности и высоких идеалов", – говорит куратор выставки Рой Бранд. Он – живущий в Тель-Авиве известный философ, преподаватель Академии искусства и дизайна Бецалель в Иерусалиме.

"Мечты и драмы" представляют самый широкий спектр языков и форм выражения современного искусства Израиля. В рамках выставки ее платформой станут и некоторые другие вибрирующие узлы культурного кровообращения города – Латвийский Национальный художественный музей, Латвийская Академия художеств, Латвийский Университет, Латвийская Академия культуры, а также кафе "Kolekcionārs," "Vest," "Rocket Bean Roastery".

Важной составной частью выставки "Сны и драмы" является каталог ее экспозиции, который служит не только дополнением выставки, но одновременно и самодостаточным изданием, с помощью которого можно познакомиться с ментальной и эмоциональной многослойностью современного Израиля. Среди его соавторов также израильская художница комиксов Тамара Блуменфельд и автор The New Yorker Рут Маргалит. Автор дизайна каталога – художник Кришс Салманис.

Выставка организована порталом культуры и искусства "Arterritory.com". Проект поддерживает родившийся в Латвии предприниматель и патрон искусства Леон Зильбер: "Искусство во все времена способствовало взаимопониманию и служило почвой для новых идей. По-моему, это ценности, жизненно важные и сегодня. И эта выставка, на которой представлена квинтэссенция идей, размышлений и ощущения современной эпохи нынешних израильских художников, станет тому ярким подтверждением".

Этим проектом издательство "Arterritory.com" расширяет свои институциональные границы, заявляя о себе как о продюсере выставок современного искусства, в центре внимания которого будут находиться яркие и значимые явления и процессы актуального искусства. Директор "Arterritory.com" Уна Мейстере: "Израиль – очень особенная и окутанная контраверсальными стереотипами территория. Эта выставка – своего рода и вызов нам самим, и одновременно продолжение основных целей Arterritory.com – способствовать дискуссиям об актуальных моментах в современном мире, используя язык искусства и акцентируя несомненно важную его роль в существовании современного человека".