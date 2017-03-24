С 25 марта в музее "Рижская биржа" открывается выставка "12 характеров Прадо", где представлены шедевры мировой живописи.

В экспозицию вошли 12 работ великих живописцев из собрания музея Прадо: Паоло Веронезе, Антониса ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Бартоломе́ Эсте́бана Мури́льо, Франсиско Гойи и других мастеров.

12 характеров, обозначенных в названии выставки, - это 12 женских портретов, отражающих разнообразие европейского изобразительного искусства - от ренессанса и барокко до реализма.

Для "Рижской биржи" эта выставка - крупнейший проект в сотрудничестве с меценатами Борисом и Инарой Тетеревыми, благодаря которым рижане смогут увидеть мировые шедевры. "12 характеров Прадо" - подарок меценатов к столетию Латвии. Патронесса выставки - экс-президент Латвии и президент Мадридского клуба Вайра Вике-Фрейберга.