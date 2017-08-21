С 19 по 22 августа в Юрмале, на территории пляжного комплекса Legend. Beach, проходит международная художественная ярмарка современного искусства Jurmala Art Fair. На ярмарке представлены галереи и художники из 12 стран: США, Германии, Италии, Франции, России, Конго, Тайпея, Кипра, Украины, Казахстана, Азербайджана и Латвии.

19 августа состоялось торжественное открытие выставки, гостями которого стали многочисленные ценители современного искусства, меценаты, деятели искусств, иностранные гости, а также прославленные участники первой международной Jurmala Art Fair. Одним из таких гостей стал легендарный нью-йоркский фотограф Роберт Уитмен. Уитмен известен своими съемками для ведущих мировых изданий и рекламных агентств: Esquire, Cosmopolitan, Men's Health, McCann Erickson, а также жанровыми зарисовками Нью-Йорка, персональными съемками Михаила Барышникова и певца Prince. В Юрмалу Роберт Уитмен привез прославившую его выставку "Михаил Барышников".

Выставка открыта до 22 августа, вход свободный.

Помимо выставки в рамках Jurmala Art в течение 3 дней проходят лекции и мастер-классы ведущих специалистов в области искусства. С лекцией о состоянии арт рынка выступил директор знаменитой выставки Art Taipei Эмерсон Кунг-Шенг Ванг. А отдельно о целесообразности инвестиций в искусство расскажут известный российский арт-консультант, основатель компании ARTCONSUL Виктория Ступина и представитель Инвестиционного Фонда EXANTE Гунтарс Пупелис.

В завершении Jurmala Art Fair 22 августа на территории wellness residence "Muizas nami" для местных и зарубежных коллекционеров состоится благотворительный аукцион, проводимый латвийским аукционным домом Art Embassy. Часть средств, вырученных на аукционе будет направлена в поддержку Латвийского общества парабобслеистов. На аукционе будут выставлены эксклюзивные фотоработы Роберта Уитмена из цикла "Михаил Барышников". Автор работ Роберт Уитмен будет лично присутствовать на мероприятии. Аукцион имеет закрытый характер, желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по телефону 26122913.

Фото: Юрис Залескис