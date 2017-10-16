Стоячие овации после спектакля "Сон в летнюю ночь" подвели черту под главным театральным праздником осени.

Девять представлений в трех городах – Риге, Вентспилсе и Лиепае. Пять трупп – Государственный Театр Наций, Московский Академический драматический театр им. В. Маяковского, Мастерская Петра Фоменко, "Балет Москва" и "Диалог-Данс". Цикл лекций московского театроведа и куратора Кристины Матвиенко и творческая встреча с режиссером Миндаугасом Карбаускисом и драматургом Марюсом Ивашкявичюсом в Латвийской академии культуры. Посадка деревьев в центре Риги. Благотворительная акция в пользу Фонда Детской клинической больницы. Всем этим запомнится фестиваль "Золотая Маска в Латвии" -- помимо тех сильнейших впечатлений, который зрители получили на спектаклях "Иванов", "The_Marusya", "Русский роман", "Кафе Идиот" и "Сон в летнюю ночь".

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Партнер фестиваля – легендарный армянский бренди "АРАРАТ". Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал delfi.lv.

Фото – Иван Варшавский, Павел Анк