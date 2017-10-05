Традиции благотворительных вечеров на "Золотой Маске в Латвии" были заложены в 2009 году - тогда в гостях у фестиваля был Театр Наций, а средства пошли в пользу ветеранов Рижского русского театра имени М.Чехова.

Постепенно сложился формат этих неформальных встреч. Генеральные партнеры "Золотой Маски в Латвии", компания "Северсталь" и Rietumu banka, предоставляют лоты для аукциона – чаще всего произведения искусства и ценные книги - и приобретают часть пригласительных билетов (эти деньги тоже направляются в Фонд Детской клинической больницы). Точно так же поступает Управление Рижского Свободного порта. От московской "Золотой Маски" разыгрываются чрезвычайно дефицитные места на церемонию вручения российской национальной театральной премии и артефакты, которые специально привозят участвующие в фестивале театры. Ресторан Kaļķu Vārti, друг и постоянный партнер "Золотой Маски в Латвии", накрывает столы. Латвийские и российские артисты отвечают за художественную часть. Все происходит без лишней помпы и официоза: люди искусства, бизнеса и политики двух стран приходят просто для того, чтобы пообщаться, поговорить и послушать друг друга, а в конечном итоге – вместе сделать добро дело.

В этом году "Золотая Маска в Латвии" и Фонд Детской клинической больницы поставили за цель приобретение инсулиновой помпы для четырехлетнего Рудолфса, у которого весной был диагностирован диабет I степени. Конечно же, на призыв отликнулись Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и вся труппа Театра Наций, широко известного не только прекрасными постановками, но и благотворительными проектами. Буквально все артисты, занятые в спектакле "Иванов", пришли на дружеский вечер, во время которого состоялся благотворительный аукцион. С российской стороны присутствовали также Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Латвиийской Ресупблике Евгений Лукьянов, руководитель Управления корпоративной социальной ответственности компании "Северсталь" Наталья Поппель и директор международных программ фестиваля "Золотая Маска" Тамара Арапова.

Латвию в этой благотворительной акции представляли первая леди государства и патронесса Фонда Детской клинической больницы Ивета Вейоне, глава Фонда Детской клинической больницы Лиене Дамбиня, маэстро Раймонд Паулс с супругой Ланой, директор Национального театра Ояр Рубенис, оперный режиссер и продюсер Андрей Жагарс, Чрезвычайный и Полномочный посол Латвийской Республики в Государстве Израиль Элита Гавеле, руководитель Благотворительного фонда Rietumu Инга Шина, певица Мария Наумова, актер и режиссер Интар Решетин. Разумеется, было много гостей из предпринимательской среды -- именно они и стали в итоге обладателями лотов благотворительного аукциона. После вечера счет Фонда Детской больницы пополнился более чем на 5 000 евро. Задача была выполнена: совсем скоро веселый и подвижный Рудолфс получит инсулиновую помпу.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал delfi.lv.