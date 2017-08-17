Как сообщают организаторы, берлинская галерея Fresh Eggs представит на ярмарке скульптуры Тилля Линдеманна в стиле ready-made.

Как уже сообщалось, с 19 по 22 августа в Юрмале, на территории пляжного комплекса Legend. Beach впервые пройдет международная ярмарка современного искусства Jurmala Art Fair.

Специальным гостем нынешней Jurmala Art станет легендарный нью-йоркский фотограф Роберт Уитмен. Уитмен известен своими съемками для ведущих мировых изданий и рекламных агентств: Esquire, Cosmopolitan, Men's Health, McCann Erickson, а также жанровыми зарисовками Нью-Йорка, персональными съемками Михаила Барышникова и певца Принса. В Юрмалу он везет прославившую его выставку "Михаил Барышников".

Помимо самой выставки в рамках Jurmala Art в течение 3 дней будут проходить лекции и мастер-классы ведущих специалистов в области искусства. С лекцией о состоянии арт рынка выступит директор Art Taipei Эмерсон Кунг-Шенг Ванг. А отдельно про целесообразность инвестиций в искусство выступят известный российский арт консультант, основатель компании АРТ КОНСУЛ Виктория Ступина и представитель Инвестиционного Фонда EXANTE Гунтарс Пупелис.

Для любителей эпатажа в рамках Jurmala Art Fair – коллекция Андрея Бартенева.

В завершении для местных и зарубежных коллекционеров будет проведен аукцион.

В этом году Jurmala Art Fair проходит при поддержке Посольства США в Латвии, Миссии Тайпея в Латвии и галереи Apartment 22.

Вход свободный.

Программа Jurmala Art Fair:

19 августа

18:00 – VIP Preview + Jurmala Art Fair Opening

20 августа

15:00 – Эмерсон Кунг-Шенг Ванг (директор Art Taipei) "Искусство как новый стиль жизни в Азии"

17:00 – Роберт Уитмен (фотохудожник) "Искусство за кадром" (работа с Барышниковым)

21 августа

17:00 – Гунтарс Пупелис (Инвестиционный фонд EXANTE) "Инвестиции в искусство. За и против."

19:00 – Виктория Ступина (основатель компании ARTCONSUL) "Как покупать искусство с умом"

22 августа

18:00 – Аукцион под эгидой Art Embassy.