Этой весной уже четвертый год подряд в Латвии пройдет конкурс молодых талантов классической музыки "Таланты Инессы Галанте". Подать заявки на участие можно до 27 февраля.

Традиционно конкурс пройдет в три этапа. До 27 февраля включительно претендентам необходимо заполнить анкету участника в электронной форме и прислать ссылку на YouTube с видеозаписью их музыкального выступления. Присланные видеозаявки будет оценивать жюри. Участники, получившие наивысшую оценку, попадут в полуфинал, где они выступят с двумя контрастными произведениями, исполнение которых также будет оценивать жюри конкурса. Во время финала, который состоится 6 мая в зале "Ziedoņa zāle" Латвийской национальной библиотеки, соберутся самые успешные участники конкурса и исполнят два контрастных произведения по своему выбору.

При оценивании музыкальных талантов компетентное жюри уделит особое внимание яркости личности и художественной ценности исполнителя, соответствию выбранного музыкального репертуара, а также сценическим навыкам музыканта.

Как и в предыдущие годы, с середины марта на официальном сайте конкурса начнется публичное голосование, по завершению которого исполнитель, заручившийся наибольшей поддержкой зрителей, станет обладателем специального приза зрительских симпатий.

Победителям конкурса вручат дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1-ое место), 200 евро (2-ое место) и 100 евро (3-е место), а также учебные стипендии в размере 600 евро каждому. Кроме этого, обладатель первого места получит приглашение выступить на летнем фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в концертном зале Dzintari. Яркие и выдающиеся участники конкурса также будут приглашены принять участие в концертах, организуемых Фондом Инессы Галанте, и мастер-классах под руководством всемирно признанных артистов.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.