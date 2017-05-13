Если для Виестура Кайриша это первая работа в Рижском русском театре, то для самого театра этот "Лир" - третий: в 1954 году пьесу ставил один из самых ярких режиссеров довоенного советского времени Сергей Радлов, а в 1977 – многолетний главреж Русской драмы Аркадий Кац.
По мнению Кайриша, эта пьеса Шекспира, написанная в 1605-1606 годах и переведенная Борисом Пастернаком, актуальна для любого времени, политического строя и театра. Она так же универсальна, как человеческая слепота: "…Люди либо не видят, либо не хотят видеть. Возможно, только так цивилизация и может выжить, - рассуждает режиссер. – Иначе почему человек не видит очевидного?" Ну а что, собственно, изменилось? До сих пор люди предпочитают видеть лишь черное и белое, без полутонов и иных красок, зачастую записывая во враги и друзья на автомате, слепо ведомые безумием опьяненных властью лидеров.
…Достигнув предпенсионного возраста, король Лир решает передать власть трем дочерям – Гонерилье, Регане и Корделии - предварительно получив от "кровинушек" свою бочку меда, в виде дочерних признаний в любви. Старшие охотно потворствуют самодурству отца в надежде на щедрую плату, честная Корделия льстить не желает, но про дочерний долг не забывает. Привыкший к сладословию отец задвигает бывшую любимицу куда подальше и отдает по полцарства с властными полномочиями тем, кто потрафил его самолюбию, за что впоследствии и огребает по полной от резко охладевших дочерей…
Для Кайриша тема лести – принципиальная. Три года назад, получая Большую культурную награда за постановку оперы Рихарда Вагнера "Сумерки богов" он выступил в прямой трансляции с гневной речью, в которой призвал деятелей культуры Латвии не уподобляться российским, которые, в большинстве своем поддержали крымский марш и прекратить петь гимны власти.
"Я не хочу, чтобы в Латвии создавалась культура лизоблюдов! Я хочу в Латвии такую культуру, которая не обслуживает общество, слепо его развлекая. Я – за культуру, которая способна сделать невозможное. Которая по-настоящему работает над тем, чтобы создать свободного человека. И свободный человек будет свободно думать, свободно творить, свободно высказывать свою позицию на выборах. И свободного человека, в конце концов, невозможно оккупировать!" – заявил тогда режиссер.
На фото: в роли зарвавшегося слуги Освальда до боли прекрасен Максим Бусел.
При этом режиссер остался невероятно доволен первым опытом сотрудничества с русским театром. В интервью Neatkarīgā Rīta Avīze Кайриш высказал мнение, что "основные отличия между латышами и русскими – в менталитете: русские прямее латышей", но у него проблем не возникало, возможно, потому что он – латгалец, а латыши ему всегда казались слишком спокойными и сдержанными. "Работать с русскими для меня очень комфортно. У меня нет никаких несогласий. По-русски я говорю довольно хорошо, так что между мной и русскими актерами нет никаких барьеров".
В спектакле различия ментальности сработали лишь на пользу друг друга: более склонные к повышенным тонам, гротеску, а порой и некой водевильности русские актеры обрели особую наполненность, вправленные в строгие рамки черно-белой сценографии. И уравновешенные сдержанно-точной игрой одного из лучших актеров латышской сцены Гундара Аболиньша, сегодня работающего также и в Германии, где он подписал контракт на три года с мюнхенским театром. В роли преданного (во всех смыслах: он остался верен королю и был предан своим сыном) графа Глостера Гундарс просто жил, сохраняя точное видение, даже когда по сценарию остался без глаз…
Зритель бы не понял, если бы главная роль не досталась главной звезде русского театра Якову Рафальсону - автору идеи постановки. Одним же из главных сюрпризов стал выход актрисы Галины Российской в роли шута. По замыслу режиссера, в этом образе воплощен дух покойной супруги Лира, на смертном одре которой король отрекся от их дочери. "Смена пола" также хорошо обыгрывала дуальность самой профессии "дурака", чье призвание – сохранять трезвость мысли под вуалькой легкого сумасшествия.
Единственной, кому на сей раз не дали возможности разыграться, стала исполнительница роли опальной дочери Яна Лисова – молодая билингвальная актриса, которая с равным успехом играет на русской и латышской сцене. Финальный диалог Корделии с окончательно обезумевшим отцом – сцена, которая, наверняка, еще будет дозревать и дорабатываться. Зато "злые дочери" отыгрывают свои партии как по нотам: Катя Фролова чувствует себя, как рыба в воде, в роли одержимой собственным величием сладострастницы Гонерильи, а эффектная блондинка Дана Чернецова (Регана) ослепляет героя Аболиньша со страстью профессиональной вампирши.
В первой же сцене постановки режиссер позволяет зрителю вдоволь насладиться безупречной красотой обнаженного тела Кирилла Зайцева, чтобы потом больнее рубануть некрасивостями поступков его героя Эдмунда – незаконнорожденного сына графа Глостера, плетущего кровавые интриги против брата и отца…
Сценографии и костюмам Рейниса и Кристы Друдзило – отдельный куплет. За сдернутым в начале постановки единственным пейзажным задником – хирургическая белизна стен и неотвратимо сжимающийся черный прямоугольник-дыра с тревожно мерцающей табличкой exit… Выхода нет, выхода нет, выхода нет… и полетели.
Подзаголовком к спектаклю режиссер обозначил "Побег из рая в двух частях" - своеобразный поклон Виестура Кайриша лучшему исполнителю роли Лира Саломону Михоэлсу, который сравнивал безумие короля с бегством Льва Толстого из Ясной Поляны, чему российский литературовед Павел Басинский, в свою очередь, посвятил книгу "Бегство из рая".
Одна из главных ролей в спектакле – у музыки композитора-классика Артура Маскатса. Именно она, вкупе с многочисленными предыдущими постановками Кайриша на сцене Национальной оперы, завершает ощущение монументальной оперности происходящего – кажется, еще немного, и герои, если не запоют, то музыкально взвоют от невыносимости существования в мире, где "слепых ведут безумцы"…
"Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй политик, что видишь то, чего не видишь ты…" - советует Лир ослепленному графу Глостеру. Увы, когда говорят пушки – лиры молчат. И в гонке предвыборных обещаний вряд ли кто из сидевших на премьере в партере вспомнит слова Шекспира: "Желаю выполненья пышных фраз: за словом дело вслед не всякий раз". Ну разве что Кайриш не даст забыть.