Кристиана Димитере оформила термоядерную билингвальную сказку "Морская русалка"

Московская кинорежиссер, галерист и ресторатор Марина Цурцумия, чьим кумиром детства была Вия Артмане, предложила дочке легендарной актрисы художнице Кристиане Димитере совместный проект: Кристиана делает иллюстрации к своей любимой латышской сказке, Марина ее издает. Чтобы читать книгу Карлиса Скалбе Jūras vārava могли в Латвии и России, поэт Сергей Тимофеев перевел сказку и на русский язык. Результат совместного труда презентовали в галерее Istaba.

"Эта книга родилась из дружбы, - говорит Марина Цурцумия. - Все свое детство я восхищалась Вией Артмане. В итоге купила квартиру в Латвии. Когда мои рижские друзья сказали, что познакомят меня с дочкой Вии Фрицевны, яркой художницей Кристианой Димитере, я очень обрадовалась. Возникла дружба и желание сделать что-то совместное, Кристиана предложила старую сказку о любви от латышского писателя Карлиса Скалбе. Захотелось, чтобы книга была двуязычной, как наша дружба. В этом помог прекрасный рижский поэт и переводчик Сергей Тимофеев. А известный московский книжный дизайнер Мила Ершова все наши труды оформила в книгу. Печатались в латвийской типографии, которая делает каталоги для Эрмитажа и "Русского музея" - такой у нас прекрасный пул! Надеюсь, что эта сказка о любви будет цепной реакцией распространять вокруг себя любовь".

Foto: Maris Morkans

Карлис Скалбе — обязательный сказочник в жизни каждого латышского ребенка. Обычно читаются "Kaķīša dzirnavas" (Мельницу кота), "Vērdiņš" ("Грошик") и Bendes meitiņa ("Дочка палача"). "Мне сказки Скалбе обычно читала бабушка, а потом уже сама научилась, - рассказала Кристиана Димитере. - Когда Марина предложила выбирать, я сразу вспоминал про "Русалку", которую в детстве слышала по радио. Помню, какое сильное впечатление на мое сознание произвел эпизод, в котором русалка на рынке задыхалась в ванне: актриса Ивета Брауна так томно охала. В общем, мне это показалось термоядерной историей..."

С русалками у Кристианы давняя связь. В свое время она делала для выставки скульптуру "Скелет русалки", потом для одного проекта, в котором каждому художнику отдали в распоряжение гостиничный номер, она оформила "Спальню русалок".

"Меня эти морские девы интригуют, как некие символы неизведанных миров. Забавно, что известный путешественник Жак-Ив Кусто звал русалками вымирающий вид морских млекопитающих – ламантинов (морских коров), которые водятся в Америке. Они очень амизантные! В общем, работа над книгой доставила мне огромную радость. Единственная трудность была в том, что в сказках Скалбе очень образный язык – там уже словами все подробно расписано, только следуй автору. Марина, как режиссер, точно выбрала сцены, которые надо проиллюстрировать, а то бы я утонула – я же не русалка!"

Foto: Maris Morkans

На фото: Кинорежиссер и издатель Марина Цурцумия и художница Кристиана Димитере.

Книгоиздателем Марина Цурцумия стала неожиданно для себя. Первые книги издала по трудам своего отца – режиссер, оператора и сценариста Романа Цурцумия. Недавно в книгу оформилась сказка, написанная экс-министром иностранных дел Франции Кристианом Пино, которая получила престижную книжную награду в России.

"Это все штучное производство. Издаю только то, что близко к сердцу, - говорит она. – А поскольку я - кинорежиссер, то выбираю сказки с прицелом на последующий фильм. По "Русалке" Скалбе я практически его уже вижу. На днях мы с Кристианой встретились в Риге с оператором Юрой Клименко ("Трудно быть богом", "Матильда" и др.) и художником-постановщиком Эдиком Галкиным – все сошлись на том, что это может получиться чудесный рижский нуар. Так что команда уже есть. Надеюсь на продолжение истории. Всегда интересно, когда чужие люди смотрят на полюбившиеся им места как бы немного со стороны. Взгляд чужака как будто меняет оптику и делает все глубже. А сказка эта – она очень многослойная, там есть куда заглянуть".

На презентацию новой книги в галерее Istaba Кристиана сперва решила прибыть в старинном скафандре водолаза, но примерив его в музее, обнаружила, что не может и шагу ступить. В итоге дочь, сценограф и костюмер театра и кино Берта составила для мамы наряд морской дивы. Для усиления подводных ощущений хотели натянуть на лампы синие фильтры, но вовремя отказались – книголюбы попросту не "доплыли" бы до виновников торжества.

Билингвальную книгу Jūras vārava для читателей всех возрастов можно купить в галерее Istaba и книжном магазине Vilki Books.