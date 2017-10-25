Курентзис в Опере: пульт падает, публика встает!

В Латвийской Национальной оперы в рамках "Балтийских музыкальных сезонов" (начались этим летом в юрмальском "Дзинтари") выступил российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис с созданным им в Перми оркестром MusicAeterna. Как точно описать событие - ума не приложу, ибо яркие моменты затмевают зачастую суть...

Впрочем, это и есть одна из проблем нашего времени, когда форма и содержание обязаны привлекать. Но в результате так много погони за удачной формой, что пусть и хорошее, но содержание, уступает по качеству первому.

И так не только в производстве и бизнесе, но и в культуре тоже. Сегодня конкуренция во всех академических жанрах (вокал, скрипка, дирижер) велика невероятно. По счастью, концертных залов в Европе много, есть, где выступать. Одних залов в той же Германии столько, что прямо удивляешься - как много немцев, любящих симфонизм. Кстати, ведущая нынешнего концерта, музыковед Лиене Яковлева перед началом выступления сказала публике, что MusicAeterna накануне выступал во Франкфурте. И в Вене. В ответ - благодарные аплодисменты зала.

О "нашумевшем" еще задолго до приезда в латвийскую столицу Курентзисе и его оркестре я не буду писать в исключительно комплиментарном жанре, хотя это, как минимум, очень интересные музыканты. Тот же Курентзис с отличным "послужным списком". Одно то, что он учился в Санкт-Петербургской консерватории у Ильи Мусина, для знающей публики говорит о многом (у Мусина учился, в частности, Валерий Гергиев). Уж не говоря, что в молодости Теодор успел побывать ассистентом главы оркестра Санкт-Петербурсгкой филармонии Юрия Темирканова, а уж он вообще величина планетарного масштаба, что и говорить, абы кого в ассистенты не возьмет.

Foto: Андрей Шаврей

Кстати, что до планетарности... Мне бы хотелось расширить эту публикацию некоторой ласковой критикой... нет, не по адресу Курентзиса (да вы что, как я смею!), а хотя бы по адресу нашей публики. И прессы, которая пишет, что "Курентзис один из самых востребованных дирижеров планеты". Тут уж явное преувеличение.

Востребованный во всей планете - это (если искать вариант стиля поближе к оркестру Курентзиса) венесуэльский симфонический оркестр имени Симона Боливара под управлением Густаво Дудамеля. В случае с этим оркестром мы имеем молодых музыкантов "с края света", которые вдруг классику играют настолько свежо, с такой энергией, что просто чудо - никто не понимает, как вот музыканты играют строгую классику чисто по нотам, а получается так, что у них десятки миллионов фанатов во всем мире, причем, многие из них совершенно не из академической сферы.

Чудесный Густаво Дудамель, кстати, 1 января этого года впервые возглавил великий Венский филармонический оркестр во время традиционного новогоднего концерта. Возглавить этот концерт - все равно, что для писателя Нобелевскую премию получить. Ну, или, если по-голливудским меркам - все равно, что для Никиты Михалкова заполучить "Оскар".

Только вот Густаво Дудамель все же в смокинге, а Курентзис вышел на сцену нашей священной Латвийской Национальной оперы в черных джинсах в обтяжку, в черной рубашке налегке и в ботинках с красными шнурками. И вот приходится писать во первых строках именно об этом, а не о музыке, увы, вот что меня угнетает.

Причем, оказался великаном - под два метра. Причем, скрипичные группы во время исполнения симфоний играют стоя - почти как ансамбль скрипачей Большого театра Союза ССР в классической видеозаписи. Зачем так? Загадка. Вроде не мешает музыке, но вопросы возникают. Будем считать, что из-за уважения к великой классике. Ну, и разумеется, все это было основной темой разговоров в антракте, что, собственно, меня лично ну просто сильно возмущает.

"Гениально!", - говорила одна дама лет сорока. У меня почему-то подозрение, что на симфоническом концерте она была, максимум, в третий раз в жизни. "А мне нравится этот мальчик", - сказала о 45-летнем Курентзисе дама элегантного возраста. Вообще, дирижер нравится дамам, и в этом нет ничего наказуемого. Хорошо бы еще, чтобы он в такой же степени нравился не только зрителям, но и слушателям.

С одной стороны, тут есть плюс - образ дирижера-рокера привлекает новую публику, не академическую, а самую широкую, которая, прибыв на симфонический концерт (поверьте, я убежден, что большая половина нынешнего зала не является фанатами симфонизма) вдруг осознает, что предложенные Прокофьев и Шостакович - это совершенно не занудство, а как раз наоборот, нечто увлекательное.

С другой стороны это чисто современный рекламный трюк, который для симфонической музыки, думаю, противен. Но у каждого оркестра нынче есть не только главный дирижер, но и директор, он же генеральный менеджер. И просто так фотографию для публикации вы не получите, она должна пройти несколько этапов одобрения, отбора.

Но все же о дирижере. Настоящий дирижер в обычном понимании - это все же не человек, призванный привлечь наибольшее внимание оркестра и публики прежде всего к себе. Это человек-проводник, который сразу же переключает внимание всех исполнителей и слушателей непосредственно к автору звучащей музыки. И "эквилибристика" тут становится совершенно излишней. Кстати, "эквилибристика" - фраза, которую как-то, еще задолго до нынешнего Курентзиса, произнес по адресу "подпрыгивающих" и "увлекающихся" дирижеров наш знаменитый пианист, профессор Раффи Хараджанян, а уж он со многими великими выступал.

Так вот, сторонники академизма и даже неоклассики Теодора Курентзиса просто проклянут и скажут, что это именно эквилибристика. Не лишенная своей увлекательности, добавлю я, но все же. Курентзис, конечно, молодец. Ведь создать свой оркестр не в мировом музыкальном центре (на базе музыкантов Пермского академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, Теодор был какое-то время худруком театра) и сделать ему потом ангажементы в ряде мировых музыкальных столиц - это огромное достижение. Не только музыкальное, но и маркетинговое. Но при этом, цитируя классика, "Македонский, конечно, велик, но зачем же стулья ломать?"

Это к тому, что во время исполнения Первой ("Классической") симфонии Сергея Прокофьева в третьей части великого произведения из-за темперамента дирижера полетел на пол пульт руководителя вторых скрипок. Многие упрекнут меня, зачем это упоминать - дескать, всякое бывает. А я в ответ упомяну истинную классику от любого зрелого дирижера - когда возглавляешь оркестр, надо видеть все пространство вокруг себя, а не только себя. Съели?

Тут еще много вполне дискутируемых нюансов, которые поднимает нынешний концерт, вызвавший большой отклик у нашей публики, после концерта вставшей и кричавшей "Браво!" Например, нюанс: великий дирижер Владимир Федосеев (он выступит в Риге в начале следующего года, кстати) считает, что настоящий дирижер начинается после пятидесяти, когда приходит некоторая мудрость, а сейчас за дирижерские пульты то и дело ставят молодых.

Дирижер - это все-таки прежде всего не техника. Отлично выдрессированный оркестр без дирижера может и самого Бетховена сыграть, вот насчет Малера - уже сомневаюсь. Дирижер - это мудрый полководец, задающий настроение. Программа нынешнего концерта (звучали произведения в мажоре) вполне совпало с резвым настроением оркестра. Насчет мудрости умолчу, но она же - удел зрелых.

О "Классической" симфонии молодого Сергея Прокофьева я уже написал. А вот во время исполнения Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича солировал весьма интересный с точки зрения и "академиков", и "новопризванных" пианист Александр Мельников. При этом скрипачи все-таки сидели, но первая скрипка (молодой энергичный блондин), вызвавшая потом наибольшие аплодисменты публики (поболее, чем заслуженный пианист), постоянно подпрыгивал (натурально!), тем самым, видимо, заряжая энергией коллег и публику.

Дирижер при этом во время "Классической" Прокофьева и "второго фортепианного" Шостаковича постоянно отворачивался от оркестра, задумчиво показывая свой профиль публике и оглядываясь в ее сторону, глядя в вечность поверх нее. Я тоже огляделся, чтобы посмотреть, куда глядит пламенный Теодор - позади меня была академическая темнота. Наверное, так надо, ведь дирижер - тоже артист.

Спрашивать у публики, что замечательно сыграл пианист на бис - было бесполезно. Поэтому я смело пишу наугад - это была одна из "Мимолетностей" Сергея Прокофьева. Главный дирижер Оперы Мартиньш Озолиньш с моим предположением в антракте согласился.

А во втором отделении звучала Девятая симфония, написанная в 1945-м уже всемирно известным (после "Ленинградской" симфонии) Дмитрия Шостаковича. Официально написана в мажоре, но в ней звучат и трагические нотки классика, предчувствовавшего многие дальнейшие пертурбации. И надо сказать, что с музыкальной точки зрения эта часть концерта оркестру удалось наиболее всего. Может, потому что вторую часть я уже слушал, закрыв глаза.

В любом случае хотелось бы сказать спасибо фонду "Балтийские музыкальные сезоны" за этот концерт. И это я упоминаю вовсе не из-за дипломатических соображений. Благодаря этому концерту мы можем увидеть, возможно, современный формат симфонизма, который, не исключено, будет диктовать моду (именно моду) в своем жанре в следующем десятилетии. И мы можем тут с вами размышлять, что к чему - например, в комментариях под данной публикацией.

На десерт - пара светских подробностей. После концерта член Фонда Александр Гафин шутил: "Хорошо, что мы успели Курентзиса пригласить сейчас, а то потом он будет настолько дорогой!" Сказал также, что новым председателем правления Фонда стал уважаемый банкир Аркадий Сухаренко. А вот Андрейс Жагарс из команды "Балтийских музыкальных сезонов" в силу различных обстоятельств выбыл.

Да, и будет продолжение, конечно. Во всяком случае, уже известно, что 4 июля в большом зале "Дзинтари" вновь выступит всемирно известный пианист Денис Мацуев. А вот истинный подарок для меломанов - 8 августа там же выступит знаменитый оркестр "Сан-Чечиллия" (Рим) под управлением сэра Антонио Папано. Выдающийся дирижер, он уже выступал у нас года четыре назад. О музыке потом, а пока, кстати, о дресс-коде сэра, если кому интересно. Во время пресс-конференции в Риге сэр был в классических белых кроссовках "Адидас". Но на сцене - в смокинге. Молодец.