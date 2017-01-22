Латвийские музыканты и инженеры в США на выставке "National Association of Music Merchants" (NAMM), посвященной музыкальным инструментам и принадлежностям, представили свое изобретение - педаль для электрической гитары для создания звуковых эффектов ("Plus Pedal").

Устройство "Plus Pedal" создал гитарист Илья Круминьш (лидер латвийской рок-группы "The Big Bluff") вместе с инженерами Мартыньшем Мелькисом и Кристапом Кальвой.

Новый прибор пригодится не только гитаристам: его можно приспособить и для других мелодических инструментов. "Plus Pedal" позволяет продлевать сыгранные ноты примерно так, как это выполняют педали фортепиано.

Работа по созданию педали для создания звуковых эффектов началась в конце 2015 года. В этот процесс были вовлечены также несколько латвийских гитаристов - Янис Руньгис, Янис Калныньш, Матис Чударс, Гатис Закис, Микелис Путниньш, Матис Рунтулис и другие.

Сейчас к "Plus Pedal" возник уже большой интерес со стороны журналистов, пишущих о музыке. Так, в ноябре прошлого года первые модели педали положительно оценили представители влиятельного музыкального журнала GUITAR Techniques. А музыкальное издание Musicradar сообщило, что "если этот прибор действительно может сделать то, что обещает, то "Plus Pedal" может стать самым ярким дебютом на выставке NAMM в этом году".

Дизайн педали, которая внешне схожа с педалью для фортепиано, создал художник Фрицис Калвелис, а видео для популяризации изделия - продукт творческой команды режиссера Угиса Олте.

Крупнейшая в мире выставка музыкальных инструментов "The NAMM Trade Show" в этом году проходит с 19 по 22 января в американском Анахайме (штат Калифорния).

Авторы изобретения сообщают, что сейчас "Plus Pedal" можно заказать по интернету, производство устройства планируется начать в марте этого года.