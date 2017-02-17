Награду имени Вильгельма Пурвитиса за достижения в искусстве получила группа художников - Кришс Салманис, Анна Салмане и Кристап Петерсонс - за выставку "Звезда".

Выставка была открыта с 19 июля по 26 июля 2015 года в творческой мастерской выставочного зала "Арсенал" Латвийского национального художественного музея. Как пояснила директор музея Мара Лаце, жюри приняло свое решение после серьезных дискуссий и двух туров голосования.

"Работа Кришса Салманиса, Анны Салмане и Кристапа Петерсонса призывает пересмотреть утвердившуюся в 20-м веке "систему национальных ценностей" и побуждает зрителя искать ответа на вопрос, соответствуют ли эти ценности 21-му веку", - сказала она.

Группа художников изучила слова песен, прозвучавших на заключительных концертах Праздников песни с 1990 по 2013 год, и пришла к выводам, что самые часто звучащие слова - это "солнце", "девушка" и "Бог". Затем было выполнено "филигранное деконструирование" этого материала.

Как добавила руководитель группы экспертов Элита Ансоне, на выставке звучит композиция из записей с Праздников песни. Это какофония, но ее звучание вызывает те же приподнятые эмоции и создает сюрреалистический эффект, сказала она.

На награду им. Пурвитиса выдвигались также Артур Берзиньш, Ивар Друлле, Кристап Эпнерс, Атис Якобсонс, Волдемар Йохансонс, Майя Куршева и Анда Лаце.

Награда была учреждена в 2008 году и присуждается раз в два года.