"Латышские мужи — в очередь!" Светлана Пермякова везет в Ригу своего кандидата в президенты России

Латвия запомнила Светлану Пермякову еще в начале 2000-х - как участницу искрометного дуэта "Жанка и Светка" в составе команды КВН "Парма". Образ незадачливой пэтэушницы Светки с синими губами, чупа-чупсом во рту и белой шапочке с кисточками покорил жюри конкурса "Голосящий Кивин" в Юрмале, за что команда получила "Большого КиВина в светлом".

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На фото: сцена из спектакля "Нелетная погода или Брачный сезон у пингвинов". Слева - кандидат в министры здравоохранения России, справа - кандидат в президенты.

Вскоре Светка снова заставила лечь от смеха своих поклонников — на этот раз в образе пытающейся быть почтенной медсестры терапевтического отделения Любовь Михайловны из сериала "Интерны". Если Светка светилась от внутренней энергии, то Любовь Михайловна, в соответствии с именем, предавалась любви — с юным интерном Левиным. Что не редкость, сюжетная линия сериала ворвалась в реальную жизнь Светланы Пермяковой - ее деловые отношения с 21-летним директором Максимом Скрябиным переросли в семейные, в результате чего пять лет назад родилась их дочь Варвара.

Светлана откровенно поделилась с прессой своими переживаниями на тему разницы в возрасте, а впоследствии - и разрыва супружеских связей. Паре удалось сохранить дружбу, деловые отношения и остаться любящими родителями своей дочке. Но за личную жизнь Светланы переживала вся страна, периодически приписывая ей все новые романы - то с военным, то с таксистом, то с артистом, то с иллюзионистом. Оказывается, и у латвийских мужчин есть шанс показать себя с лучшей стороны...



- Для Латвии вы — один из символов потерянного Юрмалой фестиваля КВН. Вы помните те беззаботные времена?

- Конечно! В отличие от большинства кавээнщиков, мы с Жанкой девушками уже были довольно взрослыми — под тридцать лет — поэтому особыми безумствами не страдали. Для меня это был второй заплыв в КВН — в первый раз я туда попала уже студенткой в 1993 году и выступала не особо успешно, а во второй — уже профессиональной актрисой Пермского театра, как и Жанка.

Так что мы были уже далеки от наших образов пэтэушниц. В Юрмале любили красиво и чинно пробуждаться, идти через залитый солнцем лесок, в котором по пути набивали рот черникой, до улицы Йомас. Там нас в красивой кофейне ждал богатый европейский завтрак, мы заказывали умопомрачительные десерты, кофе-чай и сидели на улице, наслаждались утром. Ригу мы тоже вдоль и поперек исходили — каждое свободное время туда гоняли…

- Вас узнавали в узких улочках?

- Тогда еще не совсем. Но мы были счастливы уже от того, чем занимались. Надо признать, что публика в Латвии довольно своеобразная — она настолько самодостаточная, что расплескиваться на какие-то там комплименты не спешит. И каждые ее аплодисменты - дорогого стоят. Я в этом убедилась, когда потом была у вас пару раз со спектаклями — принимали хорошо, но пришлось постараться, чтобы завоевать зрителя. Будем стараться и на этот раз, чтобы взорвать зал. Хотя, я бы не сказала, что чувство юмора у нас очень разное — смеемся над тем же.

- Буквально на днях вы вернулись в КВН — сыграли во "Встрече выпускников". Какие ощущения?

- Нас можно поздравить: спустя 15 лет после начала наших кавээновских стараний, мы наконец-то стали чемпионами — слава нас догнала, когда она нам уже и не нужна. А то все старались-старались и никак. Нашим самым большим трофеем за всю биографию был тот самый "Большой КиВин в светлом" - неглавный все же приз… Приятно это было, слетать на машине времени на 15 лет назад и вернуться в настоящую жизнь, которая из той кавээновской и выросла.

- Сохранились ли ваши отношения с партнершей по дуэту Жанной Кадниковой, которая стала режиссером суперпопулярного сериала "Реальные пацаны"? Не предлагали ей свою кандидатуру на роль?

- Я не просилась к ней, ведь у меня к тому времени уже была роль в "Интернах" - мы шли параллельно. Жанна мне так и сказала: "Ты, Светка, теперь очень дорогая актриса!"

- У вас не было конкуренции за популярность?

- Ну мы же в разных жанрах выступили: она — режиссер, я — актриса. Хотя, по образованию я — именно режиссер. И спектакль "Нелетная погода или Брачный сезон у пингвинов", который мы везем в Ригу - мой театральный режиссерский дебют. Мы с Максимом, папой нашей дочки Вари и моим ближайшим другом, создали свое театральное агентство Everett Production и решили: будем все делать сами. Макс предложил: давай, ты будешь режиссировать эту прекрасную пьесу, а я и согласилась. Как-то у нас все очень легко само собой пошло: набрала замечательную команду, на репетициях — полное взаимопонимание, за полтора месяца мы все легко родили. Мне так понравилось, уверена, это не последняя моя работа.

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- Когда главного лицедея Вячеслава Полунина спросили, почему так много женщин пришлось в юмористический жанр, он ответил: раньше они боялись выглядеть некрасивыми, а теперь плюнули на все и поняли, что главное — быть счастливыми…

- Так это он, наверное, глядя на нас сказал! Когда в 2002 году появились Светка и Жанка, это был прорыв. И если мы тогда не испугались, чего теперь уж прихорашиваться.

- По вашему опыту, мужчине не трудно всерьез воспринимать женщину, которая все время смешит?

- Если мужчина слабее женщины — конечно, ему трудно с этим смириться. А если он сильный духом и с хорошим чувством юмора — он только поддержит любое веселье. Хохотать вместе — это так здОрово и так здоровО! К сожалению, мужчины зачастую переводят свою слабость в агрессию, начинают женщину в чем-то обвинять, надсмехаться, вместо того, чтобы восхищаться ее талантом или успешностью. Все это мы проходили.

- Похоже, что последнее время в России рулят именно женщины. Посмотрите, сразу две кандидатки в президенты — Собчак и Гордон - против одного кандидата!

- Почему же две — три. Посмотрите на ролик нашей замечательной актрисы Марины Федункив. Мы с ней тоже не остались в стороне от президентской гонки — круто выступили.

- На ваш взгляд, есть перспектива у российских женщин возглавить Россию?

- На самом деле, это слишком серьезная тема, чтобы над ней смеяться. Человек, который занимается не своим делом — это грустно. Есть замечательная и великая профессия — клоун. Но когда это дело превращается в фарс, это недостойно. Тем более президентского поста. В целом я бы не сказала, что у нас женщины не представлены во власти — очень достойные есть: Валентина Матвиенко, министр здравоохранения Вероника Скворцова… Я политикой не особо интересуюсь, но вижу, что женщин во власти немало. Но на пост президента свои кандидатуры выдвигают явно не те.

- Может, уже вам пора двигаться? После "Интернов" узнаваемость у вас не меньше, чем у Собчак.

- А я и двигаюсь. Но в своем направлении и репертуаре.

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На фото: "Интерны" в сборе: Иван Охлобыстин, Максим Скрябин и Светлана Пермякова, Кристина Асмус.

- Кстати, сериал "Интерны" многое изменил в вашей жизни?

- Отнял шесть лет. (Хохочет.) У меня и ребенок по ходу дела родился, да и известность, конечно, тогда пришла. На улицах узнают, да. Любой называют. Но почему-то других мощных предложений из кино пока не поступает — все эпизоды, эпизоды. Причем очень много героинь по имени Люба. Ни Катя тебе, ни хотя бы Лена. Будем надеяться, что главные роли — уже на подходе. Хороша была Любаша, но она — не я, и она - в прошлом.

- Вы так органично ее сыграли, что вас и представить трудно другой. Чем вы так отличаетесь?

- О, Любовь Михайловна — совершенно другой породы женщина! Конечно, она тоже с юмором. Но и юмор у нее другой — более злой, что ли. К тому же я более спокойная, уравновешенная, даже закомплексованная и консервативная. Я пасую перед хамством и беспардонностью, но умею любить. Она — обиженная, недолюбленная сплетница и болтуха. Я же по жизни предпочитаю помалкивать.

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На фото: веселая семья - Максим Скрябин, дочь Варвара и Светлана Пермякова.

- Как и вы, Любовь Михайловна рискнула на очень неравные по возрасту отношения — когда мужчина намного младше. Конечно, сегодня есть успешные примеры "неравных" браков: президент Франции Макрон со своей Бриджит (разница — 24 года), Алла Пугачева, ставшая мамой в 64 года. И все же в большинстве случаев такие союзы - предмет ухмылок и насмешек. Почему?

- Думаю, это предмет смеха для закомплексованных людей, которые и сами хотели бы так, но не могут, а если у самих любовь нагрянет — будет не до смеха. Жизнь соединяет и не так. Конечно, не скажу, что все это для меня протекает безболезненно. При этом точно знаю, что возраст идет у нас из головы — как только мы над ним задумаемся или кто-то добрый на него укажет, тогда мы и обращаем внимание. Точно знаю, что человек в 20 лет может быть зрелым мужчиной, а многие в 50 лет ведут себя, как 15-летние подростки, которым ни жена, ни дети не нужна — сплошная седина в бороду.

Мы с Максимом много на эту тему разговаривали, но ни в коем случае не переживали. У нас ведь получилась замечательная Варюшка, в которой мы оба души не чаем. И у нашей дочки как раз не возникает вопросов, сколько лет маме и почему столько папе. Почему тогда нас должно это заботить?

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- Ваша Варюшка какой предпочитает быть - смешной или красивой?

- О-о! Конечно, мы должны быть красивыми и модными. И тут нас папа очень балует — все время ей покупает наряды. Правда, Макс все брючки покупает, чтоб потеплее, а она платья просит. В то же время Варюша очень любит корчить рожицы, обезьянничать и смешить людей. Она ребенок очень самостоятельный — может поставить на место и меня, и папу. Заводит очень серьезные разговоры за жизнь. Надо признать, что сегодняшние пятилетки — это мы в 8-10 лет, столько они всего знают и понимают. Начала понемногу читать. И так она счастлива, когда из букв складывается слово — мы с ней все через удовольствие и игру стараемся познавать.

- Берете ее с собой на гастроли и съемки?

- В годик она снялась в "Интернах" - на руках опытного отца Ивана Ивановича Охлобыстина. Потом какое-то время я брала Варю с собой — очень не хотела пропускать каждый ее день. Сейчас беру реже — не хочу отрывать от садика: это социум и воспитание. Я еду на гастроли — тогда Максим с ней, плюс у нас есть помощницы, крестная. В Москве же я беру ее на спектакли — она любит выходить вместе со мной на поклоны, получать цветы.

- В общем, готовится в актрисы!

- Не обязательно. Профессия - это будет ее выбор. Пока она хочет быть полицейским. В Москве есть такой Город профессий "Кидзания" - она там походила, примерила форму, получила рацию и заявила: наконец-то, сбылась моя мечта — я стала полицейской! Она не бредит театром. И я не торпедирую — ни на какие кастинги ее не вожу, как некоторые амбициозные родители, которым самим неудалось — вот и отрываются на ребенке.

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- Несколько лет вы ведете телепередачу "О самом главном". Действительно, считаете здоровье самым главным?

- Конечно! Мы можем напридумывать себе кучу планов, но любой воспалившийся заусенец на пальчике может уничтожить настроение и разбить планы вдребезги. И это по мелочи! Я не говорю о серьезных болячках, которые люди замалчивают годами, а потом приходят к плачевным результатам. Поэтому не устаю повторять: если у тебя есть планы на будущее — начни их сейчас, проверь здоровье.

- Сами-то вы сменили образ жизни?

- Тут как всегда: знаю много, а к себе мало что применяю. Состояние здоровья периодически проверяю, процедуры разные делаю, в спортзал у нас есть абонементы на всю семью… Но времени катастрофически не хватает. Покручу дома хула-хуп — вроде уже здоровое дело сделала. Очень любим в бассейн всей семьей завалиться, когда Варюшку из садика заберем.

- А что у вас со здоровым питанием? Фаина Раневская говорила: "Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше, но грустнее".

- Правильно говорила!

- Про вас все время пишут: то Пермякова сбросила, то набрала…

- Я все же кручусь вокруг какого-то своего постоянного веса, как хула-хуп вокруг талии. Я так поняла, что худышкой мне не быть никогда, как бы не стремилась. Все же мой удел — женщина с аппетитными формами. Такая карма. Я смирилась и люблю себя такой. И люди меня такой любят. Ну и покушать я, конечно же, не прочь. Все время в борьбе: сегодня — так и быть, а завтра — приторможу, а тут — вообще, перебор, рот на замок. Включаю здравый смысл.

- Напоследок, умоляю, уточните для ваших поклонников, латвийских мужчин — свободно ли в данный момент ваше сердце? А то начитавшись интервью про ваши поиски настоящей любви и прочтя про Максима, "папу нашей дочки Вари и моего ближайшего друга", они ведь в очередь выстроятся у вашей гримерной!

- Боже мой, покажите мне этих прекрасных латышских мужчин, которые встанут ко мне в очередь! Очень мне интересно на них посмотреть. Давайте скажем так: я рассмотрю заманчивые предложения латышских мужчин, они мне нравятся — пусть становятся в очередь. Увы, пока я слышу только слова, слова, слова… Как там пела Далида: parole, parole, parole… А до дела все не доходит. Если я кому-то нравлюсь — пусть добиваются! Мне это очень нравится. Мне нравится восхищаться и гордиться мужчинами.

И вообще, мне нравится быть вторым человеком, а не первым. Свою первую половину жизни я побыла на лидерских ролях и "с милым рай в шалаше" — теперь хочу на вторые роли, чтобы мужчина заслонил меня широкой спиной и сказал: ты теперь — за мной, за своим мужем! Мне бы это было так приятно. Пусть уже появится такой и предъявит свою широкую спину.

Foto: Publicitātes foto

Искрометная комедия положений "Нелётная погода, или Брачный сезон у пингвинов" с участием звезд телеканала ТНТ Светланы Пермяковой, Марины Федункив, Аристарха Венеса и Ивана Моховикова покажут 16 февраля в Рижском Доме конгрессов.

Герои одноименной пьесы драматурга Алексея Щеглова в нелетную погоду оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Эта ночь перевернула их жизни и помогла найти ответы на вопросы, что такое настоящая любовь, как далеко может завести ревность и с чем подают сладкую женскую месть.