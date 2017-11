"Латышские мужи — в очередь!" Светлана Пермякова везет в Ригу своего кандидата в президенты России

Некоторое время назад Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ,сегодня о своих намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться ! 💪 А то через 4 года кое-кому 35 🙅🏻и на следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу! В общем теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия» Голосуя за меня - вы голосуете за всех оптом ! ☝️ Народ требует хлеба и зрелищ ! На счёт хлеба ,то тут как успеете ...а зрелища точно будут !💃 P.S На видео кстати будущий министр здравоохранения Светлана Пермякова @s_permyakova и министр спорта Евгений Етыков @hollywood_ukg За кадром - будущий министр культуры @buzindenis #маринафедункив #кандидатвпрезиденты #выборы2018 #мамаколяна #реальныепацаны #нелетнаяпогода #comedywoman #тнт #гордон #собчак #хайпанемнемножечко #прикол #юмор #ржака #вайн #политика #маринатварина #привележь #лухари #федункинмаклауд #пожилойблоггер #калорийнаяроссия #завсех

