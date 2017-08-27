Латышский Бендер. Андрис Кейшс о работе со Звягинцевым, общении с Юрским и любви-нелюбви

Звезда Нового рижского театра Андрис Кейшс рассказал о необычных съемках в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получившем приз жюри Каннского фестиваля: актеры не знали сюжета картины, только свои действия. Лишь после просмотра в Каннах многие актеры впервые узнали, что случилась трагедия. Кейшс не скрывает, что был совершенно счастлив в это работе и пересмотрел отношение к своим детям… Актер приглашает соотечественников посмотреть картины 23-24 сентября в кинотеатре Splendid Palace и подумать о важном.

Андрис Кейшс – один из самых интересных актеров НРТ. Особенно хорош в роли Великого комбинатора Остапа Бендера в 4-часовой постановке "12 стульев" - роли, в которой и на него давили образы, созданные в кино Андреем Мироновы и Сергеем Юрским. Остап в исполнении Кейшса – нагловатый подросток без носков. И Сергей Юрский, по словам актера, такой выбор одобрил. "Сергей Юрьевич очень любит наш театр, - рассказал Андрис. - Приходил и на "12 стульев", после чего сказал в курилке две важные вещи. Первая, что наш театр – театр перевоплощений, а это редкость. Вторая: то, что мы собираем полные залы и играем на латышском языке – это доказывает, что мы – нация. Это очень сильный комплимент".

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На фото: Андрис Кейшс и Гундарс Аболиньш в постановке НРТ "12 стульев".

Один из главных на сегодня режиссеров российского кино Андрей Звягинцев присмотрел Кейшса в картине латышского режиссера Юриса Пошкуса Kolka cool (Крутая Колка) про непростые отношения братьев в удаленном рыбацком селе. Так Андрис получил приглашение пробоваться на главную роль в картине Звягинцева 2014 года "Левиафан". "Там я провалился, - признался Андрис. – Андрей Петрович сказал, что я не тот человек, который может сам себя довести до краха. Конечно, Алексей Серебряков на эту роль подошел идеально. Тут еще и моя личная проблема: не выношу пьяных людей – хочется предложить проспаться и решил все беды на трезвую голову".

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На фото: Андрис Кейшс в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

В картине "Нелюбовь" Кейшс сыграл нового мужчину разочаровавшейся в браке героини, мамы пропавшего мальчика – человека разведенного и побаивающегося новых отношений. Герой – русский. Соответственно, играть надо было по-русски, над чем Андрис тщательно работал. "В итоге после премьеры один зритель сказал, что у меня "очень приятный петербуржский акцент" - это был лучший комплимент!".

По рассказу Андриса, из всех актеров полный сценарий читала только исполнительница главной роли Марьяна Спивак. Остальные знали лишь свои сцены и не владели полной информацией о сюжете. "Андрей Петрович хотел, чтобы перед камерой было все как в жизни, когда ты не знаешь, чем что закончится и с чего все началось. Я-то снимался в последних кадрах картины и мог догадаться, чем все кончится, а другие, вообще, томились в неведении.

Например, Лена Лядова, которая снималась в предыдущем фильме "Елена" рассказала, что об убийстве в фильме узнала лишь в зале кинотеатра. Андрей Смирнов не знал, что его герой пьет смертельную дозу лекарства в стаканчике – для него это был очередной стакан воды, который он и выпил, как обычную воду… Так же и в "Нелюбви". Такой метод может позволить лишь такой режиссер, как Андрей Звягинцев – ему все доверяют на сто процентов.

Можете себе представить, какие чувства мы все испытали, когда впервые увидели полный фильм в Каннах – это надолго выбило меня из колеи! Андрей Петрович – прекрасная "белая ворона" кино – не примыкает ни к одной кинотусовке, поэтому на фестивале мы так и держались вместе, особняком ото всех. Мы так разволновались, что пили потом шампанское до пяти утра – жара, смокинги, шампанское, фуа-гра... Кто-то сказала: выпьем за "Нелюбовь". Ему тут же возразили: лучше, за любовь! Потому что этот фильм – он именно о любви. Таким был мой первый в жизни Каннский фестиваль".

Андрис Кейшс рассказал, что одним из главных потрясений фильма для него стала игра мальчика, который придал фильму болезненно-реальное ощущение нелюбви и безысходности.

"После просмотра хотелось обнять своих детей и долго держать рядом. Я осознал свое равнодушие и эгоизм, переоценил свое поведение в своей семье. Такие фильмы дают глобальное понимание: случившееся с маленьким Алешей, в реальной жизни происходит каждый день – буквально недавно в Латвии погиб маленький Ваня… Как это возможно, чтобы водитель мог выпустить в лесу одинокого пятилетнего ребенка? Но эта нелюбовь – она всюду в воздухе витает. Например, я очень боюсь агрессивных собак – в Латвии они ходят по улицам без поводка… В моем детстве была школа, которая меня не очень-то любила… Нелюбовь – это страшно. И редкие люди могут перебороть проклятье нелюбящей семьи, где у нелюбящих родителей рождаются несчастные дети, которые не умеют любить, и так из поколения в поколение".

После этой картины к латышскому актеру начали активно обращаться создатели российских телесериалов. "Я реагирую вяло, потому что очень волнуюсь за язык, - признается Кейшс. – Одно дело поработать над немногочисленными репликами, а другое, если тебе надо 20 серий говорить". Сейчас он снимается в фильме Анны Видулеи Homo Novus, который делается к столетию Латвии. И переживает за судьбу картины латвийского режиссера Станислава Токалова "То, что никто не видит" - весенней премьере года про искусственный интеллект, в которой сыграл одну из главных ролей: "Я люблю Стаса и его пыл. В его фильме есть душа. И вообще, меня очень вдохновляет это новое поколение режиссеров, которые не ждут денег от государства, а сами ищут пути снимать кино. Они, как ростки, которые пробиваются через асфальт".

Главная же новость в жизни актера – новый сезон НРТ начинает во временных помещениях напротив Рижского роддома. "Это очень символичное место для таких непростых родов…" В новом сезоне работу Андриса Кейшса можно будет увидеть в премьерах спектакля "Процесс" по Кафке и мюзикла по "Демону" Лермонтова. Также он продолжит играть "Медею" в Рижском русском театре.

Дополнительная творческая встреча с Андреем Звягинцевым и показом картины "Нелюбовь" назначен на 24 сентября в 12.30 в кинотеатре Splendid Palace, также картину можно будет посмотреть 27 сентября в малом зале.