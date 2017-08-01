1 августа исполняется 120 лет со дня рождения киноактрисы, которая известна под именем Лиа Мара. Или, точнее говоря, была известна: сегодня это имя знают разве что историки кино. А ведь в свое время, в 1920-е годы, Лиа Мара была знаменита, снималась чуть ли не каждые два-три месяца в новом фильме, ее фотопортреты можно было купить в любом газетном киоске.

Александра Гудович (таково ее настоящее имя) родилась в 1897 году в Риге, которая была тогда центром губернии, входившей в состав Российской империи. Уже в шестилетнем возрасте начала заниматься балетом. Несмотря на то, что ее хореографические таланты проявились очень скоро, Александра мечтала о научной карьере.

Профессиональной балериной и позже актрисой она стала вынужденно. Умер ее отец, а в семье было шесть человек детей. Мать больше не могла оплачивать учебу старшей дочери в католической гимназии, и той надо было как-то самой зарабатывать на жизнь.

Александре Гудович было тогда 16 лет, когда она бросила школу и уехала в Варшаву, где поступила в кордебалет государственного театра. Скоро ей стали давать и ведущие роли. Время от времени она снималась в кино (естественно, в немых фильмах), в том числе - в картине "Бестия", в котором главную роль сыграла Пола Негри.

Там, на студии в Варшаве, ее заметил известный немецкий кинорежиссер, актер и продюсер Фридрих Зельник. Он увез Александру в Берлин, женился на ней и стал снимать во всех своих фильмах. Точнее говоря, делал фильмы под нее. Обаятельные, немного наивные и кокетливые молодые женщины, которых играла Гудович, гарантированно очаровывали кинозрителей (особенно мужского пола).

Так Лиа Мара (этот псевдоним она взяла уже в Берлине) стала звездой немецкого немого кино - едва ли не самой знаменитой в те времена. Публика буквально ломилась на фильмы с ее участием. Популярность актрисы была так велика, что в 1927 году даже начала выходить серия "женских" романов под названием "Лиа". В течение двух лет вышло 100 книжек!

Но уже вскоре кинокарьера Лии Мары закончилась. Связано это было со стремительным наступлением звукового кинематографа, стилистика которого была совершенно иной. В тридцать с лишним лет актриса не захотела переучиваться.

Кроме того, когда в Германии к власти пришли национал-социалисты, актрисе пришлось эмигрировать в Англию вместе со своим мужем-евреем. Зельник продолжал и в Лондоне снимать и продюсировать фильмы, но уже без Лии Мары. Он умер в 1950 году, и Александра переехала в Швейцарию, где жила ее сестра.

Она категорически отказывалась давать интервью и встречаться с журналистами. Даже простые биографические данные о жизни после кино от нее невозможно было получить. Жила уединенно, редко появлялась на публике. В марте 1960 года Александра Гудович-Зелник умерла. Ее слава кинозвезды умерла, к сожалению, еще раньше.