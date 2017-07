Пока весь мир сходит с ума по "Хюгге" и идеализирует Данию, английский журналист Майкл Бут предпринял поездку через пять Скандинавских стран, чтобы развеять безупречный миф о Скандинавии и почти идеальных людях.

Бут объясняет, кто такие настоящие датчане, шведы, финны, норвежцы и исландцы, исследует их причуды и недостатки и раскрывает темные стороны их жизни.

Майкл Бут — английский писатель и журналист, который пишет в основном о путешествиях и о кухне разных стран мира. Его статьи публиковались в целом ряде ведущих газет и журналов, включая The Independent on Sunday, Conde Nast Traveller, Monocle и Time Out, он сотрудничает как с британскими, так и с зарубежными изданиями. Бут прожил в Дании более 10 лет.

Английский журналист Майкл Бут прожил в скандинавских странах больше 10 лет и пришел к выводу, что в мире слишком идеализируют эти страны.

Бут убежден, что смысл слова "Хюгге" не в уютности и комфорте, а в удобстве, из которого исходит датский конформизм. На самом деле "любящие природу" норвежцы только и думают, на что потратить свои огромные деньги, полученные от продажи полезных ископаемых.

"Сису" – сущность финского мужчины, это дух выносливости и мужественности. Если заглох автобус, дух "сису" диктует пассажирам, что нужно выйти и толкать его, не жалуясь на судьбу. Шведы любят демонстрировать, какие они "Лагом", но при этом подслушивают случайные разговоры незнакомцев. 32 процентов исландцев верят в эльфов.

Решив развеять стереотипы, он написал честную книгу о настоящих скандинавах. Бут описывает датчан, шведов, финнов, норвежцев и исландцев, исследует их причуды и недостатки, рассказывает о темных сторонах их жизни и объясняет, почему Скандинавские страны стали такими успешными в экономическом и социальном отношении, а также рисует более темную картину скандинавской действительности, чем все привыкли думать. В книге вы найдете ответы на многие интересные вопросы:

• Почему датчане счастливы, хотя у них такие высокие налоги?

• На что норвежцы тратят свое невероятное богатство?

• Правда ли, что у финнов лучшая система образования в мире?

• Неужели исландцы действительно так суровы?

• Почему все они ненавидят шведов?

* * *

Адреса книжных магазинов Polaris

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)