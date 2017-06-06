Меня не унизить – плохо гнется позвоночник! Лолита о санкциях, "Евровидении" и любви к Украине

22 июля Лолита выступит на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала", который пройдет в зале "Дзинтари". Как в прошлом, так и в этом году мероприятие соберет на одной площадке артистов из стран, которые находятся не в лучших политических отношениях – России, Украины, Грузии, Латвии и других.

Как будут общаться киевский дуэт "Потап и Настя" с Лолитой, которую недавно сняли с поезда Москва-Киев, когда артистка ехала навестить заболевшую дочь? Найдут ли общий язык российские певцы с Вахтангом Кикабидзе, который после вооруженного конфликта в Южной Осетии категорически отказался гастролировать в России? Вспомнят ли латвийские исполнители про подаренную Геннадием Хазановым Путину императорскую корону?

Я вообще против деления на геев и негеев. Есть хороший человек и гавно-человек, настаиваю, чтобы это слово писали через "а", потому что это – про Авгиевы конюшни. В хорошем человеке могут быть нюансы, а в "гавне" нюансов нет – оно и есть гавно.

Можно не сомневаться, что на сцене и за кулисами воевать никто не будет. Да и в жизни всегда можно договориться во имя общей цели. У Лолиты – искренней и незакомплексованной - это получается, как ни у кого другого: она смело воюет со СПИДом и ЖКХ, поддерживает геев и борющегося с "гей-пропагандой" российского сенатора Елену Мизулину, признается в любви к Украине и поет славу экономическим санкциям в отношении России. Она всех любит и понимает, а если ошибается, то легко признает ошибки. И вообще, она плюет любую на сиюминутность и старается смотреть на все, с точки зрения вечности.

Foto: F64

- Какие впечатления у вас остались от прошлого фестиваля Лаймы и Латвии?

- Меня даже вопрос ваш обидел… Я весь год всем родным, близким, знакомым и незнакомым твердила и буду твердить: прости меня Рига и Юрмала, но тут совершенно не важно, где был бы этот фестиваль, важна порода Лаймы. Творческая, очень человеческая и интеллектуальная порода. Даже если бы она делала свой фестиваль на речке с комарами, это все равно было бы изысканно и невероятно по музыке. Аналогов такому фестивалю – нет. Даже нет смысла его сравнивать с большими мероприятиями, где можно петь под фонограмму. Это изыск имени Лаймы, где во всем царит дух организатора.

- На прошлом "Рандеву" собрались и прекрасно общались артисты из России и Украины…

- Не думаю, что Лайма задумывалась, откуда к ней приезжают друзья. А они охотно ехали в Европу, которой Латвия была для нас всегда, даже во времена Советского союза – по менталитету архитектуре, географии и изысканной медлительности. Ничего не поменялось. Люди как дружили, так и дружат – границы не могут разделить. А это все… нелепое стечение обстоятельств. Политики принимают участие в неинтеллектуальной игре под названием "Кто больше заработает на войне", а народ попадает в ловушку…