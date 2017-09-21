Директор самого престижного киноконкурса мира Тьерри Фремо приехал в Ригу, чтобы открыть сегодня местный фестиваль "Балтийская жемчужина" своим дебютным фильмом "Люмьеры!" Один из самых влиятельных кинодеятелей сообщил, что готов поддержать и латвийских режиссеров, если их фильмы покажутся ему интересными – он любит открывать новые киностраны.

Каннский кинофестиваль Тьерри Фремо возглавляет уже 10 лет – по старой традиции встречает звезд в смокингах и вечерних платьях на красной дорожке набережной Круазетт. Это, по его словам, "традиция и торговая марка Канн", которой нельзя изменять. Кроме того, он – директор Института Люмьеров, расположенного на улице Первого фильма в Лионе. Фактически дома у пионеров кино братьев Люмьер.

К 70-летию Каннского фестиваля Фремо совместил две ипостаси, создав фильм "Люмьеры!", в котором попытался дать оценку творчеству Люмьеров, как если бы они появились сегодня. Эту уникальную работу с комментариями автора сегодня и покажут в кинотеатре Splendid Palace, который привел в восторг директора Канн.

В Латвии Фремо впервые. Он сообщил, что рад быть в городе, давшем мире великого Эйзенштейна, и что он знает историю – в конце 90-х Латвия получила независимость от "другого мира", который тут был, а вот актер Жерар Депардьё этот мир полюбил так, что получил русский паспорт. По мнению Фремо, это неплохо, потому что "мир все время пребывает в дисбалансе – все смотрят на Америку, Америку, Америку". По его сведениям, во Франции 30-40% кинорынка занимает французское кино, в остальном рулит Голливуд. Правда, в Италии ситуация еще печальней – на родине Феллини местные кинопроизводители балансируют на грани 20%.

"Да, американское кино – великое, но мое поколение выросло в любви как к американскому кино, так и к тому, что мы привыкли называть русским кино", - рассказал Фремо. Одним из образцов такого хорошего русского кино он назвал фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" - прекрасный по форме и содержанию.

Некоторые представления о современной Латвии Фремо все же получил заранее - из словакской картины "Вон!" (Out), попавшей в этом году в специальную программу Канн. Там Латвия выглядит довольно странно и названа "унылой страной, где даже пить не умеют" (подробнее про фильм – здесь). Однако, Фремо признался, что работа ему понравилась по двум причинам – "идея иммиграции внутри Восточной Европы – это что-то новое" и "всегда хорошо, когда хорошее кино снимается не в большой киностране", а Словакии до этого в Каннах представлена не была.

"Мне было приятно, что в этом году в Канны вернулись такие легенды, как Роман Поланский и Дэйвид Линч – это дает фестивалю репутацию, но я хочу и открытий, новых имен на карте. Я счастлив, что за последних 15 лет Канны стали компаньонами нового поколения в кино – открыли мексиканских, корейских, румынских, ливанских режиссеров…" В связи с этим он призвал и латвийских режиссеров не стесняться – обращаться. И рассказал, что три года назад был в Греции, где получил много дисков с фильмами, а уже через два месяца один из таких фильмов был отобран в Канны.

На вопрос Delfi, насколько мировая политика определяет повестку дня в Каннах, Тьерри Фремо ответил: "Искусство не может жить в отрыве от окружающего мира. Даже Пикассо, создатель новых форм искусства, создал и свою "Гернику" во время гражданской войны в Испании. Канны не политизированы, но создатели кино могут быть политизированными и создавать политизированные фильмы. Мы не можем выбрать плохой фильм с великим намерением, но если это хороший фильм с хорошим посылом – почему нет, искусство может и шокировать".

Он напомнил про получивший Гран-при фильм Майкла Мура "Фаренгейт 9/11" (Золотая пальмовая ветвь-2004) про войну в Ираке, который стал самым коммерчески успешным документальным фильмом мира. А также прошлогодний бразильский фильм "Аквариус", который превратился в политический манифест против действующей в стране власти. Съемочная группа этой ленты в компании трех десятков соотечественников-гостей и при поддержке директора Тьерри Фремо прошла по красной дорожке с плакатами "Бразилия — больше не демократия", "В Бразилии происходит государственный переворот" и "Мы будем сопротивляться".

По мнению Фремо, первые заявления о том, что кино скоро умрет, появились примерно тогда же, когда кино родилось. Сам он не видит, чтобы процесс сколько-нибудь шел на спад. Каждый год он открывает новые звезды и идеи. И неважно, какими средствами хорошее кино снимается – хоть на смартфон. Возглавлявший в 1960-м году жюри Каннского фестиваля бельгийский романист Жорж Сименон, говорил: каждый человек на земле имеет внутри себя книгу, историю, которую надо рассказать. И пока есть люди – есть и интересные истории. Главное в кино.

Подробная программа "Балтийской жемчужины — на сайте фестиваля balticpearl.lv.