Рижский русский театр им. Михаил Чехова закрыл свой 134-й сезон показом спектакля "Добрый человек из Сезуани" Бертольта Брехта. А по окончании спектакля были названы лучшие актеры и спектакль сезона.

На протяжении 15 лет зрители участвуют в опросе, заполняя анкеты для определения лучших в минувшем сезоне. В анкете предлагалось сделать выбор в пяти номинациях - лучший спекталь, лучшие актер и актриса, лучшие молодые актер и актриса.

По итогам зрительского голосования лауреатами сезона-16/17 стали:

Лучшая актриса - Екатерина Фролова

Лучший актер - Яков Рафальсон

Лучшая молодая актриса - Наталия Живец

Лучший молодой актер - Максим Бусел

Лучший спектакль - "Любить" по пьесе Виктории Токаревой

Лучший режиссер - Алла Сигалова (спектакль "Любить")

Приз симпатий вручен молодой актрисе Яне Лисовой. Кроме того, впервые отметили театрального работника "невидимого фронта" и вручили приз звукооператору Марине Андрусовой, которая служит театру уже 45 лет.

Все анкеты также участвовали в лотерее, где разыгрывался абонемент на все премьеры следующего сезона. Для этого актеры на улице у входа в театр по традиции провели флешмоб, предложив прохожим достать из сундука несколько анкет и из них выбрать победителя: им стала Дита Фелшус.

С 25 по 29 июня в Рижском русском театре пройдут "Пять вечеров с Геннадием Хазановым". Будут показаны спектали "Смешанные чувства" (25 июня) и гастрольные "Морковка для императора" (26-27 июня) и "Спасатель" (28-29 июня).

11 и 25 августа - музыкально-поэтический вечер "Девушка в кафе" (музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини), премьера которого с успехом прошла в мае-июне этого года. Идея и музыка - Раймонд Паулс, перевод текстов песен - Ольга Петерсон, постановка - Яков Рафальсон, вокал - Вероника Плотникова, текст - Яна Хербста, за роялем - сам Маэстро.

А 10 августа с гастролями приедет Лиепайский спектакль с комедией "Месяц в деревне". Режиссер – Константин Богомолов, актеры – Инесе Кучинска, Гатис Маликс, Сандис Пецис и Каспарс Карклиньш.

...Сократив, но сохранив текст Ивана Тургенева, Богомолов заставил главных героев чувствовать более интенсивно, а действие пьесы перенесено в наши дни: события происходят в сельской школе, обыденную рутину которой разрушает прибытие нового учителя...

135-й сезон театра Рижского русского театра им.Чехова откроется 23 сентября. Билеты доступны в продаже с 30 июня.

Фото - пресс-служба театра.