На протяжении 15 лет зрители участвуют в опросе, заполняя анкеты для определения лучших в минувшем сезоне. В анкете предлагалось сделать выбор в пяти номинациях - лучший спекталь, лучшие актер и актриса, лучшие молодые актер и актриса.
По итогам зрительского голосования лауреатами сезона-16/17 стали:
Лучшая актриса - Екатерина Фролова
Лучший актер - Яков Рафальсон
Лучшая молодая актриса - Наталия Живец
Лучший молодой актер - Максим Бусел
Лучший спектакль - "Любить" по пьесе Виктории Токаревой
Лучший режиссер - Алла Сигалова (спектакль "Любить")
Приз симпатий вручен молодой актрисе Яне Лисовой. Кроме того, впервые отметили театрального работника "невидимого фронта" и вручили приз звукооператору Марине Андрусовой, которая служит театру уже 45 лет.
Все анкеты также участвовали в лотерее, где разыгрывался абонемент на все премьеры следующего сезона. Для этого актеры на улице у входа в театр по традиции провели флешмоб, предложив прохожим достать из сундука несколько анкет и из них выбрать победителя: им стала Дита Фелшус.
С 25 по 29 июня в Рижском русском театре пройдут "Пять вечеров с Геннадием Хазановым". Будут показаны спектали "Смешанные чувства" (25 июня) и гастрольные "Морковка для императора" (26-27 июня) и "Спасатель" (28-29 июня).
11 и 25 августа - музыкально-поэтический вечер "Девушка в кафе" (музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини), премьера которого с успехом прошла в мае-июне этого года. Идея и музыка - Раймонд Паулс, перевод текстов песен - Ольга Петерсон, постановка - Яков Рафальсон, вокал - Вероника Плотникова, текст - Яна Хербста, за роялем - сам Маэстро.
А 10 августа с гастролями приедет Лиепайский спектакль с комедией "Месяц в деревне". Режиссер – Константин Богомолов, актеры – Инесе Кучинска, Гатис Маликс, Сандис Пецис и Каспарс Карклиньш.
...Сократив, но сохранив текст Ивана Тургенева, Богомолов заставил главных героев чувствовать более интенсивно, а действие пьесы перенесено в наши дни: события происходят в сельской школе, обыденную рутину которой разрушает прибытие нового учителя...
135-й сезон театра Рижского русского театра им.Чехова откроется 23 сентября. Билеты доступны в продаже с 30 июня.
Фото - пресс-служба театра.