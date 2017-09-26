Латвийский режиссер Павел Гуменников рассказал порталу Delfi, как он снял свой фильм "Just go!" ("Sarauj, Just!"), который может принести Латвии "Оскара". Вдохновляющая и основанная на реальных событиях киноистория про молодого рижанина, которых потерял ноги, но не сдался, уже победила на многих международных фестивалях. Сам режиссер давно не знает границ – работает в Латвии, Китае и начал путь в Голливуде. С 28 сентября по 8 октября фильм покажут по Латвии в рамках популярного фестиваля Manhattaan Short.

Чтобы понять накал страстей: в конкурсном отборе фестиваля Manhattaan Short в этом году участвовали 1615 фильмов из 75 стран, в финал профессиональное жюри отобрало лишь десять. Фестивалю 20 лет, за то время десять его фильмов-финалистов были номинированы на "Оскар", а один получил награду. Латвия в финал попала впервые, благодаря Павлу Гуменникову.

Обладателя главной награды определяет зрительское голосование во всех залах. Набрать как можно больше голосов для Павла очень важно, ведь Manhattaan Short – один из отборочных на "Оскар". В другом отборочном фестивале – Hollyshort в Лос-Анджелесе -рижанин уже победил в номинации "Лучший романтический фильм", обеспечив себе место в ТОП-100 кандидатов на премию американской Академии киноискусства. Всего же фильм принял участие более, чем в 20 фестивалях, где получил восемь главных наград.

В Риге короткометражный фильм Just go! будет показан в кинотеатре "Splendid Palace" 6 октября в 19.00 и 7 октября в 18.00. После сеанса зрители получат возможность проголосовать за лучшего режиссера и актера. Фестиваль пройдет и в других городах Латвии: Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Валмиере и др.