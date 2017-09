Foto: Kitija Reitere

Латвийский режиссер Павел Гуменников рассказал порталу Delfi, как он снял свой фильм "Just go!" ("Sarauj, Just!"), который может принести Латвии "Оскара". Вдохновляющая и основанная на реальных событиях киноистория про молодого рижанина, которых потерял ноги, но не сдался, уже победила на многих международных фестивалях. Сам режиссер давно не знает границ – работает в Латвии, Китае и начал путь в Голливуде. С 28 сентября по 8 октября фильм покажут по Латвии в рамках популярного фестиваля Manhattaan Short.