Даугавпилсский театр начинает работу над премьерами грядущего сезона. В числе прочих труппа уже начала репетиции спектакля "Горе от ума" в постановке российского режиссера Юрия Квятковского, дважды номинированного на театральную премию "Золотая маска".

В ноябре запланирована еще одна премьера российского режиссера – постановка пьесы Валентина Красногорова на латышском языке. Над спектаклем работает Андрей Дежонов, художественный руководитель Карельского национального театра.

Также осенью в Даугавпилсском театре начнет репетиции режиссер Люцина Сосновская (Польша). Ее почерк знаком зрителям по спектаклям "У нас все хорошо" и "Гамлет"; в этом году Л. Сосновская будет ставить польскую драматургию. Вернется в Даугавпилсский театр и режиссер Дж. Дж. Джилинджер, премьера его постановки намечена на январь. Продолжается работа над танцевальным спектаклем для детей "Чиполлино" (хореограф Ирина Савельева).

На первом в новом сезоне собрании коллектива театра чествовали номинантов театральной премии "Ночь лицедеев": их число на этот раз рекордное для Даугавпилсского театра – 10 номинантов в 8 категориях. Союз латвийских театральных деятелей вручил подарки от спонсоров "Ночи лицедеев" номинантам в категориях "Актриса года" (Жанна Лубгане), "Актер года второго плана" (Юрий Лосев) и "Актриса года второго плана" (Кристина Вейнштейна).