Новая сессия фестиваля Stanislavsky.lv: победительница шоу "Голос" и Дэвид Линч

В Доме Москвы пройдет традиционная осенняя сессия Международного театрального фестиваля Stanislavsky.lv. На тот раз его участниками станут студенты старшего 4-го курса Школы-студии МХАТ, которые учатся в мастерской Сергея Земцова и Сергея Золотовицкого, ректора Школы-студии МХАТ. В их числе - победительница телешоу "Голос" Дарья Антонюк.

Со студентами в Ригу приедет режиссер Алла Сигалова, автор нашумевшего спектакля "Путешествие в Твин Пикс", который Школа-студия МХАТ представит латвийской публике.

За несколько лет существования фестиваля рижская публика уже успела оценить, что студенческие спектакли отличаются мощнейшей энергетикой, искренностью, неординарными решениями и высоким уровнем отдачи. Традиционно участники Stanislavsky.lv привозят в Ригу две своих самых интересных работы. Предложение этой сессии, которая пройдет 29 и 30 ноября – одно из самых интересных.

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29 ноября в 19.00 – "Путешествие в Твин-Пикс", реж. Алла Сигалова.

Театральная фантазия на темы и образы выдающихся авторов одноименного сериала -- режиссера Дэвида Линча и композитора Анджело Бадаламенти. В спектакле участвует победительница шоу "Голос-2016" Дарья Антонюк.

"Все составляющие этого сериала: изобразительный ряд, музыка, герои, абсурдный и алогичный юмор — манят, волнуют воображение, пугают и притягивают, шокируют и восхищают, -- рассказывает Алла Сигалова. Мотивацией к работе над этим материалом стало желание снова пережить встречу с потрясающими персонажами Дэвида Линча, окунуться в завораживающую атмосферу, прожить события этой шокирующей, тревожащей нервы детективной мистической истории. И, конечно, хотелось поделиться своей любовью к этому сериалу и к фигуре его автора — выдающегося режиссера Дэвида Линча, с учениками, студентами Школы-студии. Заразить их этой любовью, увлечь в сложное и яркое путешествие на планету под названием "Твин Пикс".

В финальной сцене сериала к агенту Куперу приходит погибшая Лора Палмер и говорит фразу: "Увидимся через 25 лет…", и вот эти 25 лет прошли и в преддверии выхода третьего сезона сериала новое поколение МХАТовской школы показывает свое "Путешествие в Твин Пикс"".

"Получилось зрелищное, остроумное шоу, очень атмосферное, по легкому эротичное, с попаданием в мистику и с черным юмором. Временами даже было жутковато. Конечно, это путешествие не в город, это путешествие в фильм. Сценография — сочетание черного, белого и красного, уходящий вдаль коридор, визуально удлиненный за счет раскрашенного под "зебру" пола. Много целлофана и красных полотнищ" (из отзывов зрителей).

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30 ноября в 19.00 - "ЧудоЧудоЧеловек", режиссер-педагог Марина Дровосекова ("Сатирикон").

В спектакле по произведениям Корнея Чуковского использованы тексты Александры Бруштейн, Лидии Чуковской, Константина Райкина, Марии Чуковской, Евгения Шварца, Андрея Вознесенского, Софьи Богданович, Натальи Долининой, Иосифа Бродского. Он рекомендован к просмотру для аудитории всех возрастов, но не младше 12 лет.

"ЧудоЧудоЧеловек" — история о побеге взрослого человека в детство, история о желании человека вновь и вновь обретать: чистоту и обаяние в восприятии мира, бесконечно стараться разглядеть вокруг себя волшебное и удивительное, -- рассказывает режиссер Мария Дровосекова. Человек, Корней Чуковский, уникален, его творчество, равно как и его судьба, завораживает и пронзает одновременно. Он многоликий, парадоксальный. Его тексты, знакомые каждому с малых лет, пронизаны любовью и невероятным вниманием к Человеку. Увидеть чудесное в повседневной жизни и превратить это в яркий живой художественный образ — одна из граней дарования Чуковского".

Создатели спектакля не только услышали и почувствовали магическую музыкальность поэзии Чуковского, но и соприкоснулись с уникальным образным миром человека-художника глубоко трагичной судьбы, имевшего смелость пронести веру в чудо и добро человеческой души через всю свою жизнь.

"Не могу вспомнить, когда в последний раз у меня болели скулы после спектакля. От смеха, улыбки и "внезапных приливов счастья" (это как раз фраза оттуда). Полтора часа чистого счастья. Сто лет ничего более светлого, чистого, доброго, озорного и просто классного не встречала в театре. О великом Чуковском рассказывают, поют, танцуют, играют на ложках и бутылке от кулера, перемешивают стили и жанры, шарашат джаз и переделывают "Нотр-Дам де Пари". И всё это с большим вкусом, обаянием, огромной любовью к своему герою и его непростой судьбе". (Из отзывов зрителей.)

"Марине Дровосековой удалось создать спектакль технически сложный, но при этом с открытой, разомкнутой формой, внутри которой исполнители существуют с максимальной степенью свободы. Есть расчет, но он не математический, застроенность — не жесткая, общее впечатление — легкости, органичности, раскованности, когда зрителям кажется, что и труда-то здесь никакого нет. Сказки Чуковского, истории из его жизни — все это увидено глазами детей и показано ими, теми, ради кого он писал и жил. Ребята в светлой летней одежде (дачное Переделкино, Репино), они разные, а кажется, что и возраст у них разный. Мы знаем, что у писателя было много детей — ну и вот они! И сам Чуковский, с его долгой и трудной, в общем-то, жизнью, оказывается частью этого мира, и он до конца сохраняет способность испытывать радость от творчества, от солнца, подарков, от игр с детьми". (Из отзывов зрителей.)

Билеты - в кассе Дома Москвы и сети bilesuserviss.lv.