Недавно учрежденный фонд "Балтийские музыкальные сезоны" представил летнюю программу мероприятий.

На первой пресс-конференции арт-директор фонда Андрей Жагарс пообещал, что насыщенным и интересным будет не только дебютный концертный сезон, но и дальнейшая программа "Балтийских музыкальных сезонов".

Первый концертный цикл будет открыт 3 июня в концертном зале "Дзинтари" гастролями легендарного итальянского дирижера Риккардо Мути и его молодежного симфонического Оркестра Луиджи Керубини. Кроме того, летняя программа включает в себя выступления и других ярчайших звезд мировой классики: великолепных оперных див Элины Гаранчи и Хиблы Герзмавы, Кристине Ополайс, Лоуренса Браунли и Сары Кобурн, одного из лучших трубачей планеты Криса Ботти, скрипача Джошуа Белла и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.

Учредители Фонда и члены попечительского совета: Гунтис Равис, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий Сухаренко, Александр Гафин, Юрий Шефлер и Леон Зилбер.