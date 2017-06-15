Оказывается, хит Раймонда Паулса "Миллион алых роз" - одна из трех западных песен, разрешенных к прослушиванию и исполнению в Северной Корее. А стихи к этой песне написаны Андреем Вознесенским на основе реальной истории, случившейся с грузинским художником-примитивистом Нико Пиросмани, который жил в нищете, писал на клеенках за еду, а сейчас его картины продаются за миллионы. Об этом порталу Delfi рассказал российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Оболенский, приехавший в Ригу с авторским вечером "Сказки Пиросмани и миллион алых роз".

"А ведь Пугачева сперва эту песню забраковала, - хитро прищурился Раймонд Паулс, когда Игорь Оболенский пришел к нему за кулисы Рижского русского театра, чтобы подарить свою книгу "Сказки Пиросмани". – Так и сказала: я такое петь не буду. Но потом спела, конечно. Про то, что эта история как-то связана с Пиросмани я узнал лишь тогда, когда песенка была спета. Да мы этого Вознесенского вообще редко видели. Он приезжал лишь… когда получал новый шарф от Кардена. (Тут уже Маэстро откровенно смеется.) Обычно это случалось летом – он любил останавливаться на взморье в Доме писателей, где там вся московская интеллигенция крутилась.

Мелодия очень простая – я не люблю подолгу писать и мне не требуются громы и молнии, чтобы озарило, как настроение хорошее – сажусь за рояль и импровизирую. Сработало все, конечно, она, благодаря Пугачевой. Хотя и латышский текст, который был написан раньше, очень красивый – там девчонка поет, что все у нее произошло, кроме счастья. Но Резник и Вознесенский никогда не переводили – они писали свое. После Аллы начался настоящий бум "роз", особенно в Японии и Корее. Самое смешное, что в Северной Корее среди трех официально разрешенных западных песен из капиталистического мира есть и миллион алых роз".

Подробности про романтичную историю Пиросмани рассказал Игорь Оболенский. Ему довелось общаться на эту тему и с вдовой Андрея Вознесенского, и с дочерью художника Кирилла Зданевича и племянницей российско-французского писателя и теоретика русского авангарда Ильи Зданевича – эти братья стали первооткрывателями Пиросмани и встречались с художником лично.

"В 1905 году в Тифлис на гастроли приехал парижский цирк миниатюр "Бель Вю". Среди его артистов была певица Маргарита де Севр. Пиросмани пришел на представление и…пропал. Так родилась знаменитая картина "Актриса Маргарита". А потом и вовсе решился на отчаянный поступок – продал все, что у него было и скупил все цветы, которые можно было отыскать в Тифлисе. Правда, вопреки словам песни, это были не только розы. Принято считать, что Маргарита никогда не встречалась с Пиросмани ("в ночь ее поезд увез"), но это не так. Они виделись.

Линия жизни Пиросмани завершилась в 1918 году в Тифлисе. А спустя полвека, в Париже состоялась выставка его работ. Не где-нибудь, а в Лувре. Кураторы выставки, приехавшие из Грузии, обратили внимание на пожилую женщину, которая почти каждый день приходила на экспозицию и задерживалась возле клеенки с портретом Маргариты. Они решили подойти к ней и рассказать о художнике, чьи работы так пленили француженку. Но женщина сказала, что была знакома с Пиросмани. Только выглядела несколько иначе. И тут всем стало ясно - да это же та самая Маргарита. Как чудесно, что догадались сделать фотоснимок.

Признаюсь, вся эта история любви казалась мне похожей на легенду, о чем я честно сказал сперва вдове Вознесенского Зое Борисовне Богуславской - она даже, как мне показалось, обиделась: конечно, "Миллион алых роз" Андрей Андреевич писал о Пиросмани. Потом я тот же вопрос задал дочери Зданевича – она показала мне фото: Маргарита в возрасте рядом с клеенкой "Актриса Маргарита".

История песни "Миллион алых роз" - далеко не единственная в "рижской копилке" Игоря Оболенского. В своей лекции-моноспектакле "Мастер и его музы" он рассказывает про жену Михаила Булгакова, родившуюся в Риге Елену Сергеевну Нюренберг, чье детство и юность прошли в роскошном доме на углу Элизабетес и Виландес.

"Конечно, я бывал у этого дома и отметил, что название улицы Виландес очень напоминает слово "Воланд". А после лекции ко мне подошла женщина, которая, как оказалось, выросла в том же доме и долгие годы жила в нем. По ее словам, дом был спроектирован так, что в квартире архитектора, в которой она потом жила, можно было слышать отголоски бесед всех остальных жильцов. Вот вам и "нехорошая квартира", почему нет. При этом не стоит утверждать, что Елена Сергеевна была единственным прообразом Маргариты, она появилась в жизни писателя лишь в 1929 году, когда работа над книгой уже давно велась. Но конечно же, участие Елены Сергеевны огромно. Да и сама первая публикация романа в журнале "Москва" случилась исключительно благодаря стараниям Елены Сергеевной – она была не только идеальной женой писателя, но и идеальной вдовой".

Еще одна история Игоря Оболенского – про гениального актера и режиссера Михаила Чехова (его именем теперь назван Рижский русский театр), учениками которого себя считали Мерлин Монро, Грегори Пек, Клинт Иствуд и многие другие голливудские актеры. Он бежал из Советской России и до Америки два года прожил в Риге, где обучал мастерству латышских актеров и ставил спектакли в рижских театрах. Остался бы и дольше, но сразу после переворота Карлиса Улманиса эмигранта Чехова буквально вынудили покинуть страну. Зато другой герой Оболенского - рижанин Михаил Барышников – от советской власти тоже бежал, зато в родную Ригу всегда охотно возвращается. Как сам Игорь Оболенский.