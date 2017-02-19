С 24 по 26 февраля Россия выступит почетным гостем Латвийской книжной выставки на Кипсале. Более 30 самых известных российских писателей представят около тысячи наименований книг от ведущих книгоиздательств России.

Участниками Российского стенда заявились Эдвард Радзинский, Евгений Костин, Сергей Воробьев, Григорий Остер, Майя Кучерская, Елена Тулушева, Роман Рубанов, Александр Снегирев, Игорь Жуков, Денис Драгунский, Слава Сэ, Макс Фрай, Андрей Геласимов, Вера Скоробогатова - они встретятся с читателями, презентуют свои книги и станут участниками публичных чтений и автограф-сессий.

24 февраля стенд откроют спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

Выставка объединит читателей, авторов, студентов, преподавателей из Латвии и России на ключевом событии российской программы - Марафоне русских чтений - своеобразном литературном путешествии для слушателей и участников по отрывкам произведений современных авторов.

По окончании выставки все книги национального стенда будут переданы в дар библиотекам и культурным центрам Латвии.

Программа мероприятий в рамках Книжной ярмарки на Кипсале

24 февраля

Большая сцена

11.00-12.00 – Открытие Латвийской книжной выставки

12.00-13.00 – Встреча с читателями Дениса Драгунского

13.00-14.00 – Романтическое свидание с читателями Григория Остера

Национальный стенд

12.00-12.45 - Торжественное открытие Российского национального стенда

12.45-13.30 - Круглый стол "Транспортная книга России"

13.30-14.00 – "Полет над Россией" с Юрием Коротковым

14.00-15.00 – детский проект 2016 года "AnimalBooks. Занимательная зоология" от Георгия Гупало, Бориса Грачевского и Татьяны Веденеевой

15.00-16.00 - Круглый стол "Москва Издательская. автор-издатель-читатель" от Константина Чеченева, Константина Семенова, Татьяны Бирюковой и Татьяны Деген

16.00-17.00 – Встреча с читателями творческого тандема Макс Фрай

17.00-18.00 - Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" - "Читаем Маршака" в рамках проекта "Маршаку - 130 лет"

Национальный стенд, зона мастер-классов

13.00-15.00 - Творческое занятие по сборке моделей, архитектуры и техники из картона "Без ножниц и клея" от Олега Кесарева и издательства "Умная бумага"

15.00-16.00 - Мастер-класс "Читаем и рисуем. любимые герои из произведений Маршака" от Эмилии Кивелевич и Российской Государственной Детской Библиотеки

16.00-18.00 - Мастер-класс "Я - музейный экспонат" проводит искусствовед Татьяна Иванова и Институт Русского реалистического искусства

Гостиная писателя

14.00-15.00 – Творческая встреча с Александром Литвиным "История старой квартиры", секреты создания игровых и познавательных книг по истории для детей

17.00-18.00 - Творческая встреча и презентация книги "Приключение П. Осликова, ребенка, который хотел как лучше" от Елены Соковениной

Веселая читальня

15.15-16.15 - Лекция-дискуссия для родителей и детей с изучением русских слов, знакомством с русским мультимедийном алфавитом от Марины Белобородовой

25 февраля

Национальный стенд

10.00-10.30 - Презентация Московской международной книжной выставки-ярмарки и Санкт-Петербургского международного книжного салона Ксения Илларионова

10.30-11.30 - "Вместе дарим детям книжки" от Татьяна Деген, педагоги и учащиеся специализированной школы для детей с нарушениями

11.30-12.30 – Встреча с читателями Эдварда Радзинского, встреча с читателями

12.30-13.30 - Александр Адабашьян, Анна Чернакова, творческая встреча и презентация книги "Хрустальный ключ, или Жили-были мы"

13.30-14.30 - Встреча с читателями Майи Кучерской

14.30-15.15 - Александр Снегирев "Звучащее слово как вызов виртуальному миру. От электронной книги к изначальной/устной литературе".

15.15-16.00 - Андрей Геласимов. Встреча с читателями

16.00-17.00 - "Год Булгакова". Презентация книги Марии Мишуровской "Борьба за роман "Белая гвардия" и издательские интриги 1920-х годов". Годованец Александр, замдиректора музея М.А.Булгакова

17.00-18.00 - Марафон русских чтений

Гостиная писателя

10.00-10.30 - Воробьев Сергей. Презентация книг "Отдать якорь. Морские рассказы и мифы", "Дневник одного плавания."

10.30-11.00 - Воробьев Сергей. Презентация литературного альманаха "Крещатик", выпуск Балтия.

11.00-11.30 - Евгений Костин. Презентация книг "Понять Россию. Книга о свойствах русского ума. Доказательство от литературы", "Достоевский против Толстого"

11.30-12.00 - Вера Скоробогатова. Презентация книг "Выход из лабиринта" и "Северные баллады"

Конференц-зал

14.00-15.00 - "Москва Историческая". "Тема Москвы в творчестве В.С. Пикуля" Константин Семенов, Антонина Пикуль

15.00-16.00 - Улья Нова. "Городская проза. город-душа и город-сцена наших историй" (презентация одноименной авторской серии)

16.00-17.00 - "Москва Литературная. Классика". Опыт издания классической литературы в рамках Издательской программы Правительства Москвы, Константин Чеченев

Национальный стенд, зона мастер-классов

12.00-13.00 - Мастер-класс "У меня зазвонил телефон. Рисуем любимых героев из произведений Корнея Чуковского", Кивелевич Эмилия, Российская Государственная Детская Библиотека

13.00-14.00 - Мастер-класс "Я - музейный экспонат" от искусствоведа Татьяны Ивановой, Институт Русского реалистического искусства

14.00-15.00 - Интерактивная литературная игра по русским сказкам, Кивелевич Эмилия, Российская Государственная Детская Библиотека

15.00-16.00 - Мастер-класс "Я - музейный экспонат" от искусствоведа Татьяны Ивановой, Институт Русского реалистического искусства

16.00-17.00 - Презентация книг Издательской программы Правительства Москвы из серии "AnimalBooks. Занимательная зоология". Особенности издания детской литературы Георгий Гупало.

17.00-18.00 - Творческое занятие по сборке моделей, архитектуры и техники из картона "Без ножниц и клея", Кесарев Олег, Издательство "Умная бумага"

Веселая читальня

16.15-17.15 - Борис Грачевский "Москва детская, задорная!"

26 февраля

Национальный стенд

10.00-11.00 - "Новые книги о Москве". Презентация книг, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы в 2015-2016 гг.

11.00-12.00 - "Книги для всех", Татьяна Деген, заместитель Председателя Правления Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей"

12.00-13.00 - Национальный стенд "Москва Прежняя". Презентация книг "Устои и быт в прежней Москве", "Москва. От конки до метро" и "Праздники и гуляния старой Москвы", Татьяна Бирюкова

13.00-14.00 - Слава Сэ. Встреча с читателями

14.00-15.00 - Круглый стол "Жизнь сегодняшней России как табу. Почему о ней не пишут современные русские прозаики?". Модератор Елена Шубина

15.00-15.30 - Роман Рубанов. Творческая встреча

15.30-16.00 - Елена Тулушева. Творческая встреча

16.00-17.00 - Открытая дискуссия. проекты по поддержке детского и юношеского чтения в России. Мария Веденяпина, Яна Скурихина, Денис Безносов

Гостиная писателя

12.00-13.00 - Сказочник и поэт Игорь Жуков представляет свои книги

Национальный стенд, зона мастер-классов

12.00-13.00 - Творческое занятие по сборке моделей, архитектуры и техники из картона "Без ножниц и клея" Кесарев Олег Издательство "Умная бумага"

13.00- 14.00 - Мастер-класс "Я - музейный экспонат" от искусствоведа Татьяны Ивановой, Институт Русского реалистического искусства

14.00-15.00 - Творческое занятие по сборке моделей, архитектуры и техники из картона "Без ножниц и клея", Кесарев Олег, Издательство "Умная бумага"

15.00-16.00 - Мастер-класс "Я - музейный экспонат" проводит искусствовед Татьяна Иванова, Институт Русского реалистического искусства

16.00-17.00 - Мастер-класс "Читаем и рисуем. Любимые герои из произведений Маршака" от Кивелевич Эмилии. Российская Государственная Детская Библиотека

Программа мероприятий на внешних площадках

23 февраля

Латвийский университет

15.00-16.00 - Государственный Институт русского языка им. Пушкина, Марина Белобородова, Выступления-презентации "Цифровые образовательные ресурсы как новые методические материалы для изучения РКИ. Потенциал портала". Презентация журнала "Русский язык за рубежом"

24 февраля

Латвийский университет

14.00-15.30 - Марафон русских чтений

Магазин "Янус"

14.00-15.00 - Автор Улья Нова "Собачий царь" и "Лазалки". От первого лица"

15.00-16.00 - Автор Александр Снегирев. Встреча с читателями

17.00-18.00 - Автор Андрей Геласимов Встреча с читателями

Библиотека им. Н. Задорнова

13.00-14.00 Автор Антонина Пикуль. Великие маринисты ХХ века. Валентин Пикуль и Николай Задорнов

15.00-16.30 - РГДБ Мария Веденяпина, Безносов Денис, Интернет-ресурсы Российской государственной детской библиотеки. Национальная электронная детская библиотека, Библиогид и др.

25 февраля

Дом Москвы

16.00-17.30 - Эдвард Радзинский. Встреча с читателями

14.30-16.30 - Международный конкурс юных чтецов "Живая классика", Шестухина Дарья, Финал

Магазин "Янус"

13.00-14.00 - Марафон русских чтений

15.00-16.00 - Автор Майя Кучерская. Встреча с читателями

26 февраля

Дом Москвы

12.00-14.00 - Григорий Остер "Свидание с читателями"

12.00-13.00 - Марафон русских чтений

14.30-16.00 - Александр Адабашьян, Анна Чернакова. Творческая встреча и презентация книги "Хрустальный ключ, или Жили-были мы"

Библиотека Задорнова

12.00-13.30 - Марафон русских чтений

13.30-15.00 - Александр Снегирев и Ольга Столповская. Показ документального фильма "Год литературы".