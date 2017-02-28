С марта на арт-платформе Stadia запускают серию открытых актёрских читок пьес современных драматургов. Первой разберут по косточкам пьесу "Этот ребёнок" Жоэля Помра, одного из самых популярных и модных авторов и режиссеров Франции. Помра встречался с женщинами из пригородов Парижа и выслушивал их рассказы о том, что такое современная семья. Рижских театралов приглашают стать зрителями разбора пьесы.

Арт-платформа Stadia открылась рижскому зрителю в прошлом году – премьерой очень трогательного и ностальгического спектакля по пьесе Эдварда Радзинского "Она в отсутствии любви и смерти". Семейный дуэт бывших артистов знаменитого рижского ТЮЗа Андрей Гаркави и Татьяна Черковская собрал вокруг себя ансамбль непрофессиональных актеров – людей, состоявшихся в иных профессиях и ипостасях, которым для полноты жизни не хватало чего-то вот такого человечного и уютного. Постановка стала результатом их двухлетней работы. Теперь они готовы идти дальше.

Новая стадия Stadia – проект Čitka: 18 марта актёры прочитают пьесу французского драматурга Жоэля Помра "Этот ребёнок", которая принадлежит к разряду столь популярных сегодня документальных драм, когда в качестве автора выступает не человек, а сама жизнь. Встречаясь с женщинами из французских пригородов и разговаривая с ними о том, что такое современная семья и каково это - быть родителями, Помра обобщил беседы, и получилась пьеса, состоящая из целого ряда напряжённых семейных конфликтов, не имеющих ни территориальной, ни временной принадлежности – тема "отцов и детей" зашкаливает в своей созвучности всегда и повсюду.

Подобные пьесы играть непросто, даже критики не всегда бывают единодушны в их оценке. Часто в спектаклях трактовка довлеет над материалом, меняя смыслы и расставляя акценты таким образом, что у зрителя не остаётся возможности прорваться сквозь интерпретации режиссёра и актёров к первоисточнику. Поэтому Stadia решила просто взять текст и прочитать его, ничего не добавляя и не убирая, максимально точно следуя ремаркам, описанию и движению мысли автора. И попытаться сделать это "от себя", без масок, эмоционально и достоверно.

Актёр в этом случае выступает в роли "сталкера", проводник авторской мысли, передающего слова и образы зрителю для его самостоятельной "домашней" работы. Здесь нет перевоплощений и интерпретаций. Актёр должен донести текст так, чтобы зритель, приняв его, возможно, увидел свою личную историю.

"Нам хочется вести разговор со зрителем на самых разных этапах, контактируя не только на спектаклях текущего репертуара, но и в общем культурном и социальном пространстве нашей жизни. Хотим, чтобы происходил настоящий диалог, неподдельный обмен эмоциями и энергиями, так как убеждены - исследовать материю чувств, облечённых в тексты и образы современной драматургии, лучше на практике и сообща, - говорит режиссёр проекта Андрей Гаркави, и добавляет, - насколько сильными будут впечатления - не хотим загадывать. Нам важно увидеть и услышать оценку пьесы, поэтому мы готовы экспериментировать, обозначать проблемы и выносить их на обсуждение, чтобы вместе со зрителем пытаться решать их и находить ответы на вопросы, которые ставит жизнь."

"Мы думаем, что формат читки, будет интересен для нашего зрителя, тем более что одна из его главных составляющих - это живое обсуждение прочитанного материала с актёрами после просмотра. В этом формате есть место для каждого из зрителей, потому что каждый на своём собственном "экране" смотрит своё собственное "кино", - считает Татьяна Черковская, руководитель Stadia artplatform. - Это мощный интерактив: мы тут же, непосредственно после читки пьесы получаем обратную связь и понимаем, зацепило зрителя или нет, будет ли это интересно уже в формате спектакля и т.д. Одним словом, приглашаем всех принять непосредственное участие в формировании нашего будущего репертуара и поговорить о жизни".

В дальнейшем, актёры вместе с режиссёрами Stadia собираются представить зрителю в формате "читки" ряд лучших пьес из дайджеста современной мировой драматургии.

Читка пьесы Жоэля Помра "Этот ребёнок" пройдёт 18 марта в помещении Happy Art Museum (в т\ц Galleria Riga). Начало в 19.00. После прочтения – разговор со зрителем, обсуждение и мнения сторон. Подробная информация о развитии проекта - на сайте www.stadia.lv и на странице facebook. Билеты - www.ticketshop.lv