В Риге показали фильм "Голая жизнь" - о Петре Павленском, широкой общественности известном исключительно в качестве "того самого ненормального, что прибил свои яйца к Красной площади". Любопытно, что фильм создан в сотрудничестве с латвийскими кинематографистами.

Фильм показан в рамках Рижского кинофестиваля, во время которого проходит и фестиваль документального кино ArtDocFest. В главной роли - Петр Павленский! Многие сожалели: жаль, он не приехал на рижский показ из Франции, где в мае этого года получил политическое убежище, а то был бы наверняка "экшн". Впрочем, еще спорно - был бы "экшн" от Павленского, ведь теперь он у нас, в тихой Европе, а не в России, вечно нуждающейся в каких-то громких акциях. Так что в результате - сейчас у нас действительно ничто не прибито, никто не прибит. И то правда: против чего Павленскому тут протестовать?

Приехала в латвийскую столицу режиссер фильма, россиянка Дарья Хренова, которая сказала: "Рада, что в создании фильма приняла участие и Латвия. В России нам всюду отказывали, а вот Латвия откликнулась". Участие нашей страны в неординарном фильме выразилось в том, что сценарий ленты написала Элвита Рука - одна из команды легендарного, хотя и почившего в бозе кинофорума "Арсенал" и после отъезда отца-основателя кинофорума Аугуста Сукутса в Испанию один год бывшая президентом "Арсенала". На заключительном этапе создание 91-минутной ленты поддержал Национальный центр кино, фильм монтировался на рижской студии Ego Media, музыку к нему (между прочим, замечательную, по-настоящему "арт-хаусную") написал Карлис Аузанс, широкой публике известный по участию в квартете рок-виолончелистов Melo-M.

Поверьте на слово - я шел на фильм единственно для того, чтобы узнать одно - сумасшедший ли этот Павленский или нет? Года два-три назад нам постоянно показывали скандальные кадры по телевидению - вот человек стоит с зашитым суровой ниткой ртом, скандал! Он выходит на Красную площадь, обнажается, прибивает мошонку к мостовой, супер-скандал! А еще - поджигает двери ФСБ (бывший КГБ) на Лубянке и ждет, пока его арестуют, опять же скандал. Вдовесок арест, суд, приговоривший его к штрафу в полмиллиона рублей. Опять же голым сидит на ограде Института имени Сербского (в нем в советские годы насильно лечили многих диссидентов - факт документальный), отрезает себе мочку уха, весь в крови. И так далее.

В общем, поведение, как говорится, и впрямь неадекватное. Но действительно ли он сумасшедший? Что там, за кадром телерепортажей?

Так вот, я не психиатр, конечно, но выясняется, что Павленский совершенно нормальный человек. Даже более нормальный, в смысле - целеустремленный и прагматичный, чем многие из нас. Живет с гражданской супругой (брак не регистрируют принципиально, не признают вмешательство государства в свою жизнь). Двое вполне нормальных детей. Правда, спят на матрасах на полу, в помещении, требующем некоторого ремонта. Но помещение просторное. В общем, нормальное логово рядового питерского художника.

Более того, то, что Павленский нормален, подтверждали многочисленные судебные экспертизы. В общем, "все просто" - Павленский художник, профессиональный. Действительно - за плечами четыре курса академии имени Штиглица в Санкт-Петербурге.

"Мне очень нравится современное искусство. Я часто ходила на все эти современные выставки, - рассказывает Хренова. - Бывали очень странные вещи: приходишь, а девушка в белом платье моет пол волосами или выковыривают червяков из земли. Для кого-то это сумасшествие, а у меня это вызывало восторг, потому что я в этом видела какое-то новое слово в искусстве. И хотелось это отобразить в кинематографе. Потому что кинематограф немного засох в этих сериалах, особенно российский. Особенно его визуальная сторона. И когда я случайно увидела в ютубе, как сидит на Красной площади голый человек, я подумала, что это сногсшибательно. И стала ему писать в фейсбуке. Где-то полгода длилась переписка. Он открылся, я приезжала к нему, спала на полу. Неудобно, но интересно".

Идем дальше. Павленский, несомненно, политически ангажированный человек. Человек, имеющий свою позицию - так сказать, гражданскую. Которая выливается в акции, имеющие в какой-то мере постмодернистский уклон. Неудивительно, что в фильме участвует Олег Кулик, легендарная "человек-собака", бегавшая во время перфомансов голышом, лаявшая и кусавшая, резавшая в начале века в Риге себе вены... Сейчас - вполне академической внешности. Кулик, который несколько лет назад бывал в латвийской столице, говорил, что отошел от дел буйной молодости.

И вот в этом пост-модернизме ничего сумасшедшего нет. "Казус Павленского" - так называется труд психиатра Менделевича, который в фильме диагностирует полную вменяемость "пациента". Другое дело, что все это имеет явно политический уклон. Официально, однако, это тоже вроде ненаказуемо.

И сам Павленский в кадре вполне адекватен, а в повседневной своей жизни даже очень интересен. Ходит в театр, смотрит "Что делать?" по революционному роману Чернышевского. И говорит о "социальном рефлексе", которого, на его взгляд, напрочь лишено российское общество. По его словам, он борется со страхом.

Фонд Вацлава Гавела (литератора, лидера бархатной чешской революции) вручил премию Павленскому. Правда, не рассчитал, что Павленский, узнав о присуждении премии, решит весь гонорар передать каким-то экстремалам на Дальнем Востоке. Фонд решение о премии отозвал. Да, диссиденты сегодня нужны России, куда уж без этого! Но какие-то они совсем иные, чем академик Андрей Сахаров, вот в чем дело. Прямо не знаешь, кому Нобелевскую премию давать...

Судьба Павленского была предрешена. На него завели дело о насилии в отношении женщины. Павленский тут же получил политическое убежище во Франции. Кстати, после отъезда во Францию на родине дело закрыли. Не знаю, насколько Петр доволен результатом, как общественный деятель. Как художник и мастер перфоманса Павленский может быть счастлив - он получил всемирную известность. И в конце концов, он добился своего - фотогорафия с зашитым ртом стала одним из символов десятилетия.

"Я хочу сделать продолжение фильма о Павленском, но без всякой политики, - сказала Дарья Хренова. - Только как о художнике, это особенно интересно". Ну, раз о художнике, то стоит все-таки вычленить художественный смысл шести основных акций Павленского, показанных в "Голой жизни".

Первая акция (23 июля 2012 года) - "Шов". Зашив себе рот суровой ниткой, Павленский в течение полутора часов стоял в одиночном пикете в Санкт-Петербурге у Казанского собора, держа в руках плакат с надписью: «Акция Pussy Riot была переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа". Символ - народ безмолвствует.

Вторая акция (3 мая 2013 года) - "Туша". Ассистенты Павленского принесли нагого, завернутого в многослойный "кокон" из колючей проволоки художника ко входу в здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Символ - непротивление злу насилием или апатия?

Третья акция (10 ноября 2013 года) - "Фиксация". На Красной площади Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке. Голый человек молча смотрит вниз - метафора полной апатии, фатализма, безразличия.

Четвертая акция (23 февраля 2014 года). На Мало-Конюшенном мосту в Петербурге состоялась групповая акция "Свобода" в поддержку киевского Майдана. Участники сожгли пятьдесят шин, дым - как освобождение от скверны.

Пятая акция (19 октября 2014 года) - "Отделение". Сидя обнаженным на заборе института психиатрии им. Сербского в Москве, Павленский отрезал себе ножом мочку правого уха. Из заявления художника следует, что данная акция является протестом против использования психиатрии в политических целях.

Шестая акция (9 ноября 2015 года) - "Угроза". В 01 час 15 минут ночи Павленский подошел к входу ФСБ на Лубянке, облил ее бензином, поджег зажигалкой, после чего встал впереди горящих дверей с канистрой в руках в ожидании задержания. По мнению галериста Марата Гельмана, в акции Павленского "очевидна символика: двери Лубянки - это врата ада, вход в мир абсолютного зла. И на фоне адского пламени стоит одинокий художник, ожидая, пока его схватят…"