В пятницу 4 августа в 18.00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping)+ состоится встреча с писателем, историком, оружиеведом, президентом Федерации традиционных боевых искусств Европы (TEMAF) Денисом Черевичником, посвященная новому изданию его книги "Всемирная история поножовщины. Народные дуэли на ножах в XVII - XX вв."

Приятно, что столь раритетная книга европейского масштаба вновь издана на русском языке в Латвии. Это прекрасно иллюстрированное, подарочное издание (увеличенный формат; твёрдая обложка; 656 страниц; более 500 уникальных цветных и чёрно-белых иллюстраций; в списке использованной литературы более 600 источников на 12 языках).

Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли, ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож – легендарная "финка" - попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое. Это увлекательное повествование будет интересно не только поклонникам истории боевых искусств, культурологам, этнологам или историкам, но и самому широкому кругу читателей. Отдельная сильная тема, представленная в книге - женщина и нож, а также женские дуэли на ножах.

В книге множество изящных образцов ножей, коими пользовались эти дамы в повседневной жизни - многие из них представляли собой образцовые аксессуары и, очевидно, заменяли собой для владелицы одновременно и украшения, и татуировки. В общем, есть все основания полагать, что вопросов к автору будет предостаточно, а его ответы будут неординарные и очень интересные.