Порадуемся. Михаил Боярский про рижского брата, симпатию к монархии и лучшую "Анну Каренину"

На фестиваль Jūras Pērle (подробности - здесь) Михаил Боярский приедет к самому началу - 31 июля на вечер в зале "Дзинтари", посвященный творчеству композиторов Максима Дунаевского, Виктора Лебедева и Сергея Никитина. Разумеется, не обойдется без песен и кадров из "Трех мушкетеров". Ведь обещано прибытие автора легендарных "Пора-пора-порадуемся" и "Констанция" Максима Дунаевского, благодаря ходатайству которого Боярского 40 лет назад утвердили на роль главного мушкетера, вместо прошедшего пробы Александра Абдулова, пение которого не радовало композитора.

На съёмках этой картины Михаил Боярский получил серьёзную травму в сцене Марлезонского балета - граф Рошфор (Борис Клюев) неосторожным движением шпаги проткнул артисту нёбо - острие буквально сантиметр не дошло до мозга. Сразу после наложения швов, вопреки настояниям врачей, пугавших Боярского потерей голоса, артист тем же вечером дал концерт, чтобы городская администрация Одессы позволила бесплатно снимать картину в интерьерах Дома моряка.

Об этой и многих других историях, связанных с его песнями, актер непременно вспомнит на фестивале в Латвии, с которой его связывают и кровные узы. Матерью его старшего брата Александра была латышка Эльга, которую с родными и маленьким сыном сослали в Казахстан. Отцу не по своей воле пришлось расстаться с первой любовью. Со старшим сыном он встретился лишь много лет спустя: после школы Александр переехал в Ленинград, жил у отца в его новой семье и поступил в театральный институт. Позже вернулся в Латвию и много лет проработал в Русской драме (ныне - Рижский русский театр).

Про те годы Михаилу Сергеевичу всегда есть, что вспомнить. Например, как волновалась семья, когда, однажды позвонив в театр, услышала, что Саши там нет, потому что он… "вдугуупился". Лишь после того, как старший брат связался с семьей сам, выяснилось, что труппа была на гастролях "в Даугавпилсе".

История старшего брата страшной трагедией – Александр Боярский погиб в несчастном случае (его затянуло подводное течение) во время гастролей Русской драмы в Болгарии. Был похоронен в Риге на Лесном кладбище. Как рассказала журналу "Открытый город" Елизавета Боярская, жена Александра Ольга и дочь Эльга переехали жить в Санкт-Петербург.

Foto: RIA Novosti/Scanpix

- Латвия в вашей жизни возникла, благодаря брату?

- На самом деле, гораздо раньше! В Ригу мы ездили очень часто, практически каждый год – до школы с родителями, во время школы – с экскурсиями. Это для нас было большой радостью – Рига казалась нам настоящей иностранной столицей, где все по-другому, чем в России. Надписи не по-русски возбуждали трепет, прибалтийские артисты, которые играли в кино иностранцев, вызывали восторг…

Ну а потом, конечно, Сашка! Никогда не забуду, каким смешным он приехал со студенческой целины и ворвался в комнату в ватнике и шапке, бородатый такой… Долгие годы он для меня был всем: спали в одной постели (в то время семья не шиковала – все жили в комнате 16 кв. метров с печным отоплением), Сашка водил меня в Эрмитаж, Русский музей, кино, читал мне по ночам зарубежную литературу и стихи. В общем, целиком полностью взял на себя мое воспитание – пытался из меня сделать человека.

Потом он уехал в Ригу – Театр русской драмы с Кацем был потрясающим. Когда они приезжали на гастроли в Петербург или Москву, публика всегда их встречала на ура. И конечно, я к нему ездил каждый год. Для меня стало большим сюрпризом, что Саша выучил латышский язык сам… Он часто участвовал в рижских телепередачах, играл на латышском языке. В общем, был очень серьезным гуманитарием.

- А вы снимались в Латвии?

- Исторические фильмы часто снимались в Прибалтике – она была иностранным павильоном для советских киношников. Что конкретно в Латвии – уже не припомню. В Литве снимался "Дон Сезар де Базар", в Эстонии – натуру "Трех мушкетеров". Конечно, неоднократно я тут был с гастролями театра Ленсовета и на фестивалях разных.

- В конце июля вы приедете в Латвию для участия в Фестивале музыки театра и кино Jūras Perle. А вы помните, когда запели?

- Как начинал не помню. Но по-настоящему стал петь в театральном институте, потом - в театре Ленсовета, с Алисой Бруновной (Фрейндлих), после чего пошли музыкальные фильмы: "Собака на сене", "Три мушкетера", "Дон Сезар де Базар" и многие другие. Большинство сценариев фильмов, в которых я снимался, сопровождались хорошей музыкой.

- Прочла, что вы были активным "битломаном"…

- Почему же был? Я им и остался. "Заболел" я ими, когда учился в музыкальной школе. Как-то на вечере звукооператор поставил миньон с двумя песнями The Beatles – и началось. Потом кто-то принес в школу фотографии ливерпульской четверки и торговал ими по 20 копеек, все накупили магнитофонов, переписывали друг у друга песни, добывали пластинки из-за границы. Мы с друзьями организовали группу "Кочевники", в которой я и научился играть на гитаре.

"Битлз" – это была целая жизнь. Каждый их альбом, песня, фото становились новым поворотом судьбы, наполненным отдельным смыслом и философией. Великая четверка, лучше которой, как я считаю, на Земле не появилось никого. Мне даже посчастливилось познакомиться с Полом Маккартни и Ринго Старом, когда они приезжали в Россию. Имел честь пообщаться…

- О чем говорили?

- Честно? Ни о чем. Когда я его увидел вживую, то просто потерял дар речи и почти не понимал, что происходит. Это казалось настоящим волшебством, которого не бывает!

- Какая ваша песня вызывает самую бурную реакцию публики?

- Это очень зависит от аудитории – кому-то нравится "Родная моя", кому-то "Пора-пора-порадуемся", кому-то "Констанция", кому-то "Все пройдет"… Но я считаю, что большая заслуга в популярности тут у композиторов – с такими песнями легко выступать. Сам-то я песен никогда не писал, не считая дилетантства в группе.

- Ваши песни из кинофильмов все поют и перепевают. Но последнее время в кино вас почти не видно – что случилось?

- Не хочу там быть. Кино стало другим – в этом кино я не нужен, да и мне оно не нужно. Я сделал работу, которая мне казалась нужной и интересной кому-то, а теперь – дети. Лиза снимается много – я смотрю все ее работы, чтобы быть в курсе ее творческого развития. А мой кинематограф, по-моему, закончен.

Foto: Itar-Tass/Scanpix

- Как вам дался переход в категорию "папы Лизы Боярской"?

- Очень легко!.

- Что скажите про отшумевшие страсти по новой Анне Карениной? Вам какая версия больше нравится? Советская с Самойловой, английская с Кирой Найтли, соловьевская с Татьяной Друбич или свежая с Елизаветой Боярской?

- Думаю, каждое время будет рождать свою Анну Каренину – этот роман вечен и всегда будет востребован. Каждому фрукту свое время. А мой любимый – конечно, с дочкой! К ее актерскому таланту у меня никаких претензий нет.

- Как вам роль дедушки?

- Мне это звание очень симпатично и приятно!

- Чему учите внуков?

- Все очень бытово и банально – никакой оригинальности в моем воспитании нет. Я такой же, как миллионы других бабушек и дедушек.

- Еще одна ваша страсть – футбол. Вы один из самых известных фанатов "Зенита", без их шарфика вас трудно представить… Как пережили, что в этом году – Спартак-чемпион?

- Замечательно пережил! "Спартак" занял первое место по праву – так и должно было быть. "Зенит" люблю, но это не значит, что буду унижать другие команды, которые достойны уважения. "Зенит" в этом сезоне на победу никак не тянул, а дальше – посмотрим, будем добиваться лучших результатов.

- В следующем году фильму "Три мушкетера" исполнится 40 лет. Похоже, что вы не сможете отметить эту знаменательную дату на Одесской киностудии, где картина снималась… Вас это расстраивает?

- Я никогда не отмечаю ничего, кроме домашних праздников. Скорей всего, телевидение заинтересуется этой датой. Возможно, приеду к своим друзьям в Москву, но специального праздника закатывать не намерен… Я люблю Одессу, но и без нее проживу вполне спокойно.

- Нет ощущения, что мир катится куда-то не туда?

- Последнее время, я как-то ушел в сторону от решения глобальных вопросов из серии "Что делать?" и "Кто виноват?" Главное, самому быть приличным человеком и не нести неприятностей другим.

- Вас не привлекает политика?

- Я в ней плохо разбираюсь, поэтому не так уж она меня привлекает. Возможно, если бы я понимал все лучше, появилось бы и желание что-то сделать. Все же в "Битлзе" я больше разбираюсь.

- Зато ваш сын Сергей, с которым вы в свое время исполняли трогательную пеню "Динозаврики", дорос до депутата Госдумы России…

- Он молодой, со свежими мозгами современный человек – ему все это гораздо ближе, чем мне.

- Недавно появилось известие, что ваш коллега по цеху Никита Михалков собирается идти в президенты России. Что думаете на этот счет?

- Даже не задумывался на эту тему.

- Но, как и Никита Сергеевич, вы никогда не скрывали, что являетесь сторонником монархии!

- Не то чтобы сторонник, но она мне симпатична. Романы и пьесы, которые я читал про монархов, мне всегда были более интересны, чем… о демократах.

- То есть вы не поклонник демократии?

- В драматургии – нет.

- А в жизни?

- А в жизни мне все равно. Моя жизнь – на сцене.

- Что сейчас происходит на вашей сцене?

- Я играю в двух спектаклях. Один – "Дивная жизнь", он идет очень давно, второй - "Смешанные чувства", которые поставили недавно. Но что-то я стал подуставать от работы в театре – думаю, со временем закончу с этим. Как и в спорте, надо правильно выбрать момент, чтобы уйти. Выжимать из себя последние капли чувств – не стоит.

- А что тогда вместо сцены?

- Это мои проблемы. Решу их без посторонних. Если я что-то бросаю, значит, что-то другое у меня есть.

Фестиваль музыки театра и кино Jūras Pērle пройдет 31 июля и 1 августа в юрмальском зале "Дзинтари" и 2 июля – в рижском Доме конгрессов. В нем примут участие Михаил Боярский, Олег Басилашвили, Барбара Брыльска, Дмитрий Харатьян, Юрий Стоянов, Алена Бабенко, Ивар Калныньш, Ирина Муравьева, Анна Ардова, Игорь Корнелюк, Игорь Скляр, Игорь Верник, Антон Макарский, Сергей и Татьяна Никитины, Мария Наумова, Илона Багеле, Ольга Пирагс, Владас Багдонас, Вероника Плотникова и другие известные артисты и певцы.

Первый день - день песен и музыки из культовых фильмов и мюзиклов, за роялем – живая легенда Левон Оганезов. Второй день посвящен творчеству актера Андрея Миронова и творчеству композиторов Максима Дунаевского, Виктора Лебедева и Сергея Никитина. Третий вечер приурочен к 90-летию режиссера Эльдара Рязанова - мероприятие в рижском Доме конгрессов пройдет в интерьере ленинградской квартиры Нади Шевелёвой.

Зрители смогут вживую услышать песни в исполнении как самих актеров, сыгравших роли в фильмах, так и артистов, которые пели их за кадром, на экране покажут отрывки из кино, а артисты Даугавпилсского театра дополнят выступления. Все песни и саундтреки будут исполняться вживую, в сопровождении симфонического оркестра или вокально-инструментальной группы и предварятся актерскими историями. Каждый день - after-party с концертами в ресторане Laivas.

Все подробности о фестивале - www.jurasperle.lv