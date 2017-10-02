Посол России: только самоубийца рискнет ставить барьер на пути российского искусства в Латвию

По замыслу организаторов, открывать "Золотую маску в Латвии" должны были одновременно два посла – России в Латвии Евгений Лукьянов и Латвии в России Марис Риекстиньш. Но последний предпочел Риге… Путина. Побывав на выходных на Рижской конференции, Марис Риекстиньш спешно отбыл в Москву, чтобы вручить президенту России верительные грамоты.

Евгений Лукьянов выступал на мероприятии за двоих. Он признался, что за семь лет жизни в Москве, где он работал заместителем секретаря Совета безопасности РФ, не посетил так много спектаклей, концертов и выставок, как за девять месяцев работы послом в Риге.

"Самое приятное для меня то, что русская культура в Латвии – это признаваемое явление, - сообщил дипломат. - Латвия и Россия – страны, которые долгое время взаимно обогащали друг друга. И процесс продолжается. Это лучшее подтверждение тому, что соседи по географии продолжают быть и соседями духовно, а это гораздо важнее, чем приходящие и конъюнктурные обстоятельства иной жизни… Ведь Vita brevis ars longa ("Жизнь коротка - искусство вечно")".

Позже Евгений Лукьянов признался порталу Delfi, что попытки ввести своеобразные санкции в области культуры время от времени возникают: "Но это попытки не со стороны России. Только сегодня утром я прочитал, что администрация президента США заблокировала финансирование культурных, образовательных и научных программ с тремя странами – КНДР, Ираном и Россией. Так что с той стороны санкции могут носить такой характер. Но представьте себе, что Большой театр соберется поехать в Нью-Йорк, в какой-нибудь "Метрополитен", - разве кто-нибудь сможет его остановить? Да американцы с ума сойдут.

Если же говорить про культурные связи Латвии и России, то, извините меня, это одно и то же. Рига – третий город империи, город культуры, архитектуры, театра и живописи. Половина наиболее известных имен в истории архитектуры и живописи – это все Петербург, а значит, Россия. Какие санкции это могут изменить? Я не хочу вмешиваться во внутренние дела Латвии – мне не по окладу – но кто тут рискнет поставить барьер на пути российского искусства? Только самоубийца. Это харакири. Да, бывает, что договоры долго не подписывают, с финансированием тянут – это все понятно, священная и сакральная бюрократия. Но это не значит, что жизнь останавливается.

Foto: DELFI

На фото: посол России в Латвии Евгений Лукьянов и худрук Театра Наций Евгений Миронов.

Интересно, что несколькими минутами ранее о любви русских людей к душевному харакири высказался Евгений Миронов, который привез в Ригу спектакль руководимого им Театра Наций "Иванов": "Блестящие победы русского народа всегда были связаны со сложным моментом, когда необходимо аккумулировать все силы – в такой ситуации равных русским людям, как мне кажется, трудно найти. Ужас в том, что только в те моменты, когда мы делаем харакири, умираем и, как Матросов, падаем на амбразуру – мы счастливы. Это означает, что в другое время, когда амбразуры нет, когда надо просто постричь палисадник, счастья нет. Такое ощущение, что мы все время ждем какого-то повода пожить… А я хочу жить нормальной мирной жизнью и быть счастливым, и не ждать обстоятельств, при которых необходимо объединяться".

Foto: DELFI

На фото: актриса Елизавета Боярская и директор фестиваля "Золотая маска в Латвии" Юлия Лочмеле на фоне боярышника Театра Наций.

Мероприятие по случаю открытия 12-й "Золотой маски в Латвии" завершилось традиционным событием – совместной посадкой деревьев в Риге. Коллектив Театра Наций подарил столице Латвии боярышник в парке Кронвалда.

С 3 по 14 октября жители Риги, Вентспилса и Лиепаи увидят девять лучших российских театральных постановок в рамках фестиваля "Золотая маска в Латвии". Среди них спектакль Театра Наций "Иванов", поставленный по пьесе Антона Павловича Чехова молодым режиссером Тимофеем Кулябиным с Евгением Мироновым в главной роли. Премьера состоялась 23 декабря 2016 года и стала ярчайшим событием в художественной жизни российской столицы.