В понедельник, 17 июля, в честь 10-летия радио Baltkom на крыше радиостанции пройдет концерт известного пианиста Андрея Осокина и певицы Катрины Гупало "100 лет с Эдит Пиаф".

В эфире с 8 утра до 20.00 состоится праздничный информационный марафон. В нем примут участие политики, актеры, музыканты, предприниматели, спортсмены, политологи и многие другие гости, которые на протяжении 10 лет были гостями студии радио Baltkom. В 17 часов в студии побывает особый гость - артист Максим Галкин,

"Радиостанция Baltkom - латвийская, но гости у нас – со всего мира. Радио активно развивается, используя современные средства интернета, вещая на весь мир. Прямые видеотрансляции из студии, с интересных мероприятий, происшествий и с мест работы наших корреспондентов идут не только в FM-диапазоне, но и в интернет-вещании, так что можно сказать, что наше радио давно вышло за пределы простого приемника," - рассказывает главный редактор радиостанции Baltkom Наталья Михайлова.

Для тех гостей, кто придет в студию, приготовлен специальный юбилейная викторина с вопросами, посвященными истории радио Baltkom – в эфире, а также мини-квесты за эфиром. Стримы из студии и за пределами студии – в течение всего дня.