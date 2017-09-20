Равняюсь на нашего президента. Интервью с Маратом Башаровым перед "Игрой" в Риге (+ аудио)

Кинозрители обожают Марата Башарова в ролях отважных и благородных героев в форме, готовых отстаивать свою честь и защищать Родину с оружием в руках. Не меньшие эмоции поклонники испытали, наблюдая за участием актера в телешоу "Ледниковый период", где он в паре с Татьяной Навкой подарил галерею незабываемых образов и эмоций. Еще одно шоу на грани фантастики, которое олицетворяет Марат – "Битва экстрасенсов" на ТНТ.

Моя родина – там, где мой президент. А мой президент – Владимир Владимирович Путин. Равняюсь я на нашего президента – Владимира Владимировича…

Риге представится редкая возможность увидеть актера на театральной сцене, с которой он когда-то и начал свой путь в искусстве. Учась в МГУ на юриста, по просьбе брата театрального критика, он принял участие в отборе на роль спектакля "Кентервильское привидение" театра "Современник". Успешно отыграв два сезона, Марат вскоре снялся в двух фильмах Никиты Михалкова – "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник". Его судьба была решена…

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На фото: сцена из спектакля "Игра".

В Ригу актер привозит комедию-триллер "Игра": преуспевающий 70-летний автор детективов делает 40-летнему любовнику своей жены предложение, которое вовлекает героев в рискованную игру с непредсказуемой развязкой.

"По этой завораживающей пьесе Энтони Шефера снято два американских фильма: один - очень старый, с Лоуренсом Оливье ("Игра навылет", 1972), второй – поновее, с Джудом Лоу ("Сыщик", 2007), - рассказывает Марат. - Но не ходите в кинотеатры и не ищите их на DVD – лучше идите в театр и посмотрите эту историю в нашем исполнении, вместе с народным артистом России Владимиром Александровичем Стекловым".

Башаров не скрывает, что играть с таким партнером для него - большое счастье и опыт. Тем более что с дочкой Стеклова Агриппиной он дружит и работает давно. "Дважды приятно, что в этом спектакле нас – всего двое. И больше нам никто не мешает".

Перед поездкой в Ригу Марат Башаров согласился в аудио-формате ответить на вопросы портала Delfi. Что виртуозно исполнил во время отдыха со своей супругой Елизаветой Шевырковой под шум бриза Атлантического океана в Доминиканской республике.

Прослушать полную аудиозапись интервью с Маратом Башаровым можно здесь:

- На театральной сцене вас нечасто увидишь. Как себя чувствуете на подмостках?

- Действительно, меня мало приглашают. Поэтому чувствую себя прекрасно. Не перетруждаюсь.

- Где для вас уютнее – перед камерой или перед зрительным залом?

- Разница существенная. Несмотря на то что там и там ты играешь чужой текст, чужие жизни, чужие слова… В кино от того момента, когда тебе сказали: "Марат, спасибо, съемка окончена!" и до момента, когда зритель увидит твою роль в кинотеатре или по телевизору, проходит очень много времени. Этот дубль проходит через огромное количество рук – режиссера, монтажера, продюсеров, звукорежиссера, отдел постпродакшена, еще и компьютерная графика появилась… Ты играешь одного персонажа, а на экране можешь свою роль не узнать. Вот такие технологии появились. В кино, кроме тебя, результат зависит еще от огромного количества людей.

В театре – все в твоих руках. Ты гол как сокол перед зрителем – он вправе оценивать тебя аплодисментами или улюлюканьем. Для актера это сложнее и честнее, нежели работа в кино. В кино легче спрятаться, поэтому туда лезут все, кому ни попадя, не имея даже образования. В театр так не пролезешь. И слава богу...